США обрушили российский рынок

Вместе с индексами снижается курс рубля по отношению к мировым валютам. К 13:30 мск евро впервые с сентября 2016 года превысил 73 рубля. Доллар к этому же времени стоил 59,5 рубля, выше 60 рублей американская валюта последний раз поднималась в ноябре 2017-го.

Агентство Bloomberg отмечает, что падение российских рынков — рекордное за последние два года.

Лидером падения ожидаемо стали компании и активы бизнесменов, которые попали в новый санкционный список американского Минфина. Так, акции «Русала» Олега Дерипаски днем опускались на 27-30 процентов, а в начале торгов — рухнули на 46,9 процента, до 15,04 рубля за бумагу.

Акции еще одной компании Дерипаски, En+, которая недавно провела IPO в Лондоне, рухнули на 21,68 процента или на 126,5 рубля за бумагу, до 457 рублей за акцию. На старте они падали на 22,8 процента до 450 рублей за акцию. Из-за резкого обвала в стоимости бумаг Лондонская биржа приняла решение приостановить торги бумагами En+.

Состояние Олега Дерипаски по итогам 6 апреля уже упало более чем на миллиард долларов США. По итогам текущих торгов оно рискует опуститься еще ниже. «Русал» 9 апреля на фоне обвала котировок предупредил инвесторов о рисках технического дефолта.