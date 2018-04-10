Еврокомиссия ужесточит требования безопасности для новых автомобилей

При этом речь идет об обязательном использовании в новых машинах различных технических средств, в частности, автоматической системы экстренного торможения и системы контроля полосы, пишет DW.com. Новые меры разработаны после анализа новых статистических данных по жертвам дорожно-транспортных происшествий, которые будут представлены Еврокомиссией также 10 апреля.

Меньше всего жертв ДТП - в Швеции, Великобритании, Нидерландах и Дании

Число погибших в дорожных авариях в 2017 году в ЕС снизилось на 2 процента до 25,3 тысячи человек, что соответствует 49 погибшим на один миллион жителей. Несмотря на легкую позитивную тенденцию, в общем и целом это "ужасающие" цифры, отметила Булк. Между тем целью Брюсселя является снижение показателя жертв ДТП к 2020 году до 16 тысяч (что было бы вполовину меньше данных за 2010 год). "Учитывая новые данные, достичь эту цель будет очень сложно", - считает еврокомиссар.