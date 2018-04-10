Эстония вошла в топ-6 стран ЕС с самым безопасным дорожным движением

«В повышении безопасности на дорогах страны Эстония сделала впечатляющий рывок. Если еще в 2016 году по числу смертей показатели Эстонии превышали среднее значение ЕС, то в прошлом году в дорожном движении погибло 36 человек. Это шестой результат в ЕС», - говорится в пресс-сообщении Еврокомиссии.

Самой безопасной страной оказалась Швеция, где погибли 25 человек на миллион жителей. В Великобритании данный показатель составил 27, в Нидерландах 31, в Дании 32, а в Ирландии 33 погибших на миллион жителей. Эстония, например, опередила Германию и Финляндию, где погибли 38 и 39 человек на миллион жителей. В Латвии и Литве этот показатель составил 70 и 67 человек на миллион жителей.

По данным Департамента полиции и погранохраны, в прошлом году произошло 1388 серьезных ДТП, в которых пострадало 1703 и погибло 48 человек. По сравнению с позапрошлым годом на дорогах страны произошло на 75 меньше серьезных ДТП. Число погибших сократилось на 22 человека.