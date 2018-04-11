Регистрация на Тотальный диктант в Таллинне закрыта

«Мы благодарим всех, кто записался на диктант, и ждем вас на мероприятии в субботу. Как показывает практика, определенный процент зарегистрировавшихся всё же не приходят, поэтому мы предполагаем, что некоторое количество мест может освободиться. Очень важно для участников с предварительной регистрацией прийти заблаговременно. Двери откроются в 13:00, начало диктанта – в 14:00», - отметил председатель Таллиннского горсобрания и глава городского оргкомитета акции Михаил Кылварт.

Просим участников диктанта прийти пораньше, чтобы спокойно оставить вещи в гардеробе, без спешки пройти регистрацию и получить бланк, ручку и значок. Обращаем ваше внимание, что те, кто не успел зарегистрироваться на сайте акции, к сожалению, не смогут рассчитывать на лучшие места, им будет предложено зайти после того, как рассядутся участники с предварительной регистрацией. Может случиться, что мест для всех пришедших без регистрации не хватит. Организаторы, тем не менее, сделают всё, чтобы все участники диктанта чувствовали себя комфортно.

Все три площадки находятся в центре города и подобраны так, чтобы каждый желающий проверить свою грамотность нашел себе мероприятие по вкусу. Написать диктант в академичной обстановке, под диктовку филолога можно будет в Таллиннском университете (Нарва мнт., 29), в Auditorium Maximum. Читать текст диктанта там будет лектор Наталия Чуйкина. Также в Таллинн специально прибудут два звездных "диктатора".