Галерея: яркая и жизнерадостная квартира в Пярну ждет дачников!

Эта прелестная квартира площадью 82 квадратных метра находится в Пярну и подходит как для сдачи внаем, так и для беззаботной летней жизни.

В стоимость входит вся мебель и техника, а изюминкой квартиры является застекленная веранда, где так чудесно любоваться восходом, прихлебывая ароматный утренний кофе.

На участке расположено место для гриля: ну как же без него в курортном городе? Есть также сарай для дров и инструментов.

Нет сомнения, что на такое интересное предложение быстро откликнутся заинтересованные лица.