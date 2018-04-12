четверг, 12 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Галерея: яркая и жизнерадостная квартира в Пярну ждет дачников!

Галерея: яркая и жизнерадостная квартира в Пярну ждет дачников!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Классическое пярнуское жилище полностью реновировано в 2016 году и представляет большой интерес как для инвесторов, так и для желающих иметь свой уютный уголок в летней столице, пишет Kodu

Эта прелестная квартира площадью 82 квадратных метра находится в Пярну и подходит как для сдачи внаем, так и для беззаботной летней жизни.

В стоимость входит вся мебель и техника, а изюминкой квартиры является застекленная веранда, где так чудесно любоваться восходом, прихлебывая ароматный утренний кофе. 

На участке расположено место для гриля: ну как же без него в курортном городе? Есть также сарай для дров и инструментов.

Нет сомнения, что на такое интересное предложение быстро откликнутся заинтересованные лица.  

Больше информации о квартире можно получить ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ