Галерея: яркая и жизнерадостная квартира в Пярну ждет дачников!

Классическое пярнуское жилище полностью реновировано в 2016 году и представляет большой интерес как для инвесторов, так и для желающих иметь свой уютный уголок в летней столице, пишет Kodu.
Эта прелестная квартира площадью 82 квадратных метра находится в Пярну и подходит как для сдачи внаем, так и для беззаботной летней жизни.
В стоимость входит вся мебель и техника, а изюминкой квартиры является застекленная веранда, где так чудесно любоваться восходом, прихлебывая ароматный утренний кофе.
На участке расположено место для гриля: ну как же без него в курортном городе? Есть также сарай для дров и инструментов.
Нет сомнения, что на такое интересное предложение быстро откликнутся заинтересованные лица.
Больше информации о квартире можно получить ЗДЕСЬ.