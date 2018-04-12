Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на "Северный поток-2"

В 374-километровой финской ИЭЗ трубы пройдут в 20-метровом коридоре, поблизости от уже проложенного газопровода "Северный поток".

Ранее, 5 апреля Министерство экономики и занятости Финляндии дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне государства.