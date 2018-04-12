четверг, 12 апреля 2018 г.
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Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на "Северный поток-2"

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ФОТО: Scanpix

Региональное административное управление Южной Финляндии выдало разрешение в соответствии с законом о воде на строительство газопроводов "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны, сообщает "Интерфакс".

В 374-километровой финской ИЭЗ трубы пройдут в 20-метровом коридоре, поблизости от уже проложенного газопровода "Северный поток".

Ранее, 5 апреля Министерство экономики и занятости Финляндии дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне государства.

В Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений. Идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании.

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