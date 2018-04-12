Ужас: дом французского серийного убийцы рекламируют как дом с богатой историей

Объявление о продаже, размещенное на сайте местного риелторского агентства, не упоминает о прошлом дома. Объект охарактеризован как «очень хороший, с богатой историей». Лот выставлен на продажу за 450 тысяч евро, объект включает: дом площадью 183 квадратных метра, участок в шесть тысяч квадратных метров, а также летнюю кухню.

В начале ХХ века дом принадлежал знаменитому французскому серийному убийце Анри Дезире Ландрю. Ландрю был женат и имел четверых детей. При этом он в течение как минимум четырех лет, притворяясь заинтересованным в браке вдовцом, заманивал женщин к себе домой, завладевал их банковскими счетами, убивал, а затем сжигал расчлененные тела в кухонной печи. Доказать удалось одиннадцать убийств, при обыске в доме в числе прочих улик было найдено 47 золотых зубов. Ландрю был гильотинирован в 1922 году.