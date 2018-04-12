Внимание, розыск! Пожилой мужчина пропал при загадочных обстоятельствах

Сегодня около 13.30 Рейн вместе с супругой были на кладбище в деревне Прийпалу в волости Валга. В какой-то момент Рейн отошел, чтобы перепарковать машину, и не вернулся. Его темно-синий Volkswagen Polo тоже пропал. Мобильный телефон Рейна остался дома, поэтому полиция не может установить его местонахождение с помощью позиционирования телефона.

По словам родственников, пожилой мужчина из-за своего состояния здоровья и преклонного возраста может неадекватно воспринимать окружающее и не ориентироваться на незнакомой местности. По их словам, Рейну трудно ходить пешком, он может передвигаться на костылях, которые на всякий случай обычно лежат в машине.

«Поскольку речь идет о пожилом человеке, мы в первую очередь проверили, не доставляли ли его в больницы из-за проблем со здоровьем. Также мы опросили родственников мужчины, его соседей и других жителей поселка, но никто не видел ни соответствующего описанию человека, ни его автомобиль. Ни знакомые, ни родственники не знают, куда он мог бы поехать», - сказал старший комиссар полицейского участка в Кагу Вальдур Миллесторф.

Он добавил, что в течение сегодняшнего дня полиция проверила различные места как в деревне Прийпалу, так и в окрестностях его дома, находящегося в деревне Соонтага в волости Тырва, однако поиски не принесли результатов. «Описание внешности мужчины и его транспортного средства передано всем полицейским патрулям, которые ведут поиски в этом районе. Также полицейские продолжают собирать информацию у местных жителей и родственников. Мы продолжаем проверять находящиеся рядом с его домом дороги и другие зоны», — добавил Миллесторф.

Рейн выехал с кладбища Прийпалу на темно-синем Volkswagen Polo с регистрационным номером 504 TFN. Он был одет в красно-сине-пеструю куртку и темные брюки. На голове у него была меховая шапка с козырьком. Рост Рейна около 170 см, у него седоватые волосы.