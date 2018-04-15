Швейцарская лаборатория: у нас нет сомнений, что в Солсбери был задействован "Новичок"

Швейцарская химическая лаборатория в Шпице прокомментировала заявление главы МИД Сергея Лаврова, который сослался на данные ее химиков и утверждал накануне, что Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери отравили не мифическим "Новичком", а химикатом BZ, который стоял на вооружении стран НАТО, сообщает Newsru.com.
Заявление лаборатории в Шпице опубликовано в Twitter-аккаунте учреждения.
Эксперты подчеркивают, что заключение британской лаборатории Портон-Даун о том, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", "не подлежит сомнению".
"Только ОЗХО может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить, что говорили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала отравившее (Скрипалей) вещество как "Новичок", - сказано в публикации.
При этом прямо комментировать представленные Лавровым данные швейцарцы не стали.