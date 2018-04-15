Швейцарская лаборатория: у нас нет сомнений, что в Солсбери был задействован "Новичок"

Эксперты подчеркивают, что заключение британской лаборатории Портон-Даун о том, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", "не подлежит сомнению".

"Только ОЗХО может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить, что говорили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала отравившее (Скрипалей) вещество как "Новичок", - сказано в публикации.