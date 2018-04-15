воскресенье, 15 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Швейцарская лаборатория: у нас нет сомнений, что в Солсбери был задействован "Новичок"

Швейцарская лаборатория: у нас нет сомнений, что в Солсбери был задействован "Новичок"

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Лаборатория. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Швейцарская химическая лаборатория в Шпице прокомментировала заявление главы МИД Сергея Лаврова, который сослался на данные ее химиков и утверждал накануне, что Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери отравили не мифическим "Новичком", а химикатом BZ, который стоял на вооружении стран НАТО, сообщает Newsru.com.

Заявление лаборатории в Шпице опубликовано в Twitter-аккаунте учреждения.

Эксперты подчеркивают, что заключение британской лаборатории Портон-Даун о том, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", "не подлежит сомнению".

"Только ОЗХО может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить, что говорили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала отравившее (Скрипалей) вещество как "Новичок", - сказано в публикации. 

При этом прямо комментировать представленные Лавровым данные швейцарцы не стали.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ