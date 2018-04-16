Фото: недалеко от Таллинна продается частный остров
16 апреля 2018 г., 10:59
В Пяриспеа (волость Куусалу, Харьюмаа) продается остров Вяхелоо, который хоть и небольшой, но все-таки настоящий.
Площадь расположенного в 80 километрах от Таллинна острова Вахелоо составляет один гектар, пишет Kodu.
В объявлении сказано, что на острове можно построить свой яхтенный порт, соответствующие исследования морских глубин были проведены.
Также там можно построить причал.
Торг уместен. Больше информации об этом объявлении найдете ЗДЕСЬ.