Фото: недалеко от Таллинна продается частный остров

Площадь расположенного в 80 километрах от Таллинна острова Вахелоо составляет один гектар, пишет Kodu.

В объявлении сказано, что на острове можно построить свой яхтенный порт, соответствующие исследования морских глубин были проведены.

Также там можно построить причал.

ФОТО: KV.EE