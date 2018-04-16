понедельник, 16 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото: недалеко от Таллинна продается частный остров

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Google maps kuvatõmmis

В Пяриспеа (волость Куусалу, Харьюмаа) продается остров Вяхелоо, который хоть и небольшой, но все-таки настоящий.

Площадь расположенного в 80 километрах от Таллинна острова Вахелоо составляет один гектар, пишет Kodu.

В объявлении сказано, что на острове можно построить свой яхтенный порт, соответствующие исследования морских глубин были проведены.

Также там можно построить причал.

ФОТО: KV.EE

Торг уместен. Больше информации об этом объявлении найдете ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ