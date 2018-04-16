Интернет дома тормозит? Так сделайте его быстрее!

Директор радиосети Tele2 Танель Сарри не понаслышке знает, как выжать максимум из интернет-услуги, и напоминает, что все наши компьютерные устройства и смартфоны нуждаются в постоянном уходе и периодическом рестарте.

«Правильное размещение и периодическая перезагрузка WiFi-роутера зачастую устраняют половину вопросов, связанных с его работой, – уверен Т. Сарри. – А если возникли проблемы, то имеет смысл прежде самостоятельно попробовать улучшить сигнал в домашних условиях».

Проблема: качество интернета постоянно колеблется – и просмотр любимого сериала превращается в муку

Разместите роутер посередине жилища и как можно выше. Скорее всего, он стоит у вас где-то в углу комнаты. Стены и другие препятствия поглощают WiFi-сигнал – и чем дальше от роутера, тем больше «мертвых» зон, куда сигнал не доходит. Лучше всего, когда роутер установлен посередине квартиры или дома – тогда сигнал равномерно распределяеся по всему жилищу. А чтобы получить от роутера максимальную отдачу, он должен быть виден с того места, где вы чаще всего пользуетесь интернетом.

Не забывайте, что роутер излучает радиоволны как в стороны, так и вниз. Поэтому разумнее устанавливать его на стене или высокой полке – это сразу улучшит сигнал, особенно если у вас двухэтажный дом и вы пользуетесь интернетом на обоих этажах.

Проблема: интернет работает так медленно, что за то время, пока открывается страница, я успеваю отправить другу три SMS (обычно я так никогда не делаю), написать ему, как в старину, письмо и даже приклеить марки на конверт

Если роутер размещен в правильном месте, но сигнал всё равно оставляет желать лучшего, проверьте, куда направлена антенна роутера. Чтобы улучшить горизонтальное распространение сигнала, направьте антенну вверх, вертикальное – в сторону. Таким образом, в многоэтажном доме наклон антенны в сторону усилит сигнал на верхних этажах, а вертикальное положение антенны улучшит прием сигнала по горизонтали.

Если у роутера две антенны, вы можете убить двух зайцев сразу, направив одну антенну вертикально, а другую – горизонтально. Ну а если наружных антенн вообще нет, важно, чтобы роутер использовался в правильном положении, т.е. его нельзя ставить как попало, например, на торец.

Проблема: в разных помещениях WiFi-сигнал разный и при переходе из одной комнаты в другую начинает играть в прятки, а то и исчезает совсем

Попробуйте все вышеперечисленные рекомендации и, если нет никакого результата, проверьте, чтобы вблизи от роутера не было массивных металлических предметов. Кухня – не лучшее место для роутера: там много металла, который очень хорошо отражает сигнал.

Никогда не ставьте роутер рядом с микроволновой печью: она работает примерно на той же частоте, что и беспроводный роутер, и ее любое, даже незначительное, излучение ухудшает качество сигнала.