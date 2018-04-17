В Кремле готовятся к максимально жестким санкциям США

Как рассказали два федеральных чиновника, в частности, рассматриваются действия на случай санкций против госдолга и отключения России от системы SWIFT. Предполагается также, что блокирующие санкции Вашингтон может применить против крупнейших российских банков - "Сбербанка" и ВТБ, пишет Newsru.com.

По словам источников, разрабатывать меры противодействия в ответ на самый негативный санационный сценарий российские власти начали еще до публикации в январе кремлевского доклада.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что новые санкции в отношении России будут введены уже в понедельник, 16 апреля. Предполагалось, что ограничительные меры примут против компаний, которые имели дело с оборудованием, связанным с президентом Сирии Башаром Асадом и предполагаемым применением сирийскими властями химоружия. Однако накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что решение о новых санкциях в отношении России пока не принято.

По данным РБК, российские власти рассматривают два варианта возможных американских санкций в отношении суверенного долга России. Первый - вкладывать средства в облигации федерального займа (ОФЗ) запретят только американским инвесторам. Второй, более жесткий вариант - запрет на покупку российского госдолга - будет носить экстерриториальный характер, фактически также распространяясь на иностранных (в том числе российских) юридических лиц. В настоящее время иностранные инвесторы держат более трети российского госдолга.

В качестве мер защиты рассматривается возможность создания специального банка для покупки российского госдолга, а также реализация шагов, которые позволят закрыть имена тех, кто покупает российский госдолг. О том, что Россия должна быть готова к введению США ограничений на инвестиции в российский госдолг, накануне в кулуарах Красноярского экономического форума заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Спецбанк для обслуживания гособоронзаказа уже был создан - на базе санированного "Промсвязьбанка", а засекречивание части публичной информации применяется все чаще для защиты от санкций, отмечает РБК. Еще одна мера - привлечение денег населения через продажу гражданам ОФЗ - обсуждалась еще в январе, пояснил источник.

Кроме того, в руководстве страны по-прежнему не исключают, что дело может дойти и до отключения России от межбанковской системы финансовых коммуникаций SWIFT, сообщили два федеральных чиновника. Такая вероятность обсуждается уже несколько лет, начиная с присоединения Крыма к РФ.

В Кремле и правительстве опасаются, что отключение России от SWIFT может привести к обрушению российской банковской системы и остановке внешних расчетов, особенно за поставки газа. На этот случай Москва рассматривает возможность производить внешние расчеты через агентов - через так называемые бридж-компании (компании-посредники), пояснил источник.