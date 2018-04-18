Особняк Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева продадут за долги Русфонду

Дом расположен в элитном поселке "Лужки-2", который считается одним из самых престижных районов Подмосковья. Это всего в 30 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Площадь дома - 394 кв. м, а стоит он на участке в 3730 кв. метров. Шепелев и Фриске купили бетонную коробку, а затем телеведущий стал заниматься внутренней отделкой здания. До сих пор ремонт так и не закончен, а во дворе стоит бетономешалка, пишет "Комсомольская правда". Соседи говорят, что дом опечатали еще в марте.

Адвокат Александр Карабанов объясняет, что по закону эксперты оценят стоимость дома, а затем арестованное судом имущество выставят на торги. Победит в аукционе тот, кто предложит большую цену. Если же вырученной суммы не хватит, чтобы погасить долг перед Русфондом, то продать могут и московскую квартиру Фриске на Пресне.

Риелторы, которых опросила "Комсомольская правда" говорят, что особняк в таком хорошем районе без труда найдет покупателя, а стоит он около 30 млн рублей. Это все равно гораздо меньше, чем заплатили Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев. По информации журналистов, 2 млн рублей они отдали за дом, еще в 36 млн рублей обошелся участок в элитном поселке. Также много денег ушло на внутреннюю отделку. По словам экспертов, из-за кризиса сейчас трудно будет продать особняк за такую сумму, чтобы окупились все расходы.