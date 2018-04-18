Особняк Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева продадут за долги Русфонду

Особняк Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева, купленный еще при жизни певицы, хотят продать за долги "Русфонду". Истринский суд постановил выставить особняк на торги, а деньги передать в пользу благотворительного фонда. Наследники умершей от рака певицы до сих пор не отчитались о том, как потратили 21 млн рублей, которые поклонники Фриске собрали на ее лечение, сообщает Realty.newsru.com.
Дом расположен в элитном поселке "Лужки-2", который считается одним из самых престижных районов Подмосковья. Это всего в 30 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Площадь дома - 394 кв. м, а стоит он на участке в 3730 кв. метров. Шепелев и Фриске купили бетонную коробку, а затем телеведущий стал заниматься внутренней отделкой здания. До сих пор ремонт так и не закончен, а во дворе стоит бетономешалка, пишет "Комсомольская правда". Соседи говорят, что дом опечатали еще в марте.
Адвокат Александр Карабанов объясняет, что по закону эксперты оценят стоимость дома, а затем арестованное судом имущество выставят на торги. Победит в аукционе тот, кто предложит большую цену. Если же вырученной суммы не хватит, чтобы погасить долг перед Русфондом, то продать могут и московскую квартиру Фриске на Пресне.
Риелторы, которых опросила "Комсомольская правда" говорят, что особняк в таком хорошем районе без труда найдет покупателя, а стоит он около 30 млн рублей. Это все равно гораздо меньше, чем заплатили Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев. По информации журналистов, 2 млн рублей они отдали за дом, еще в 36 млн рублей обошелся участок в элитном поселке. Также много денег ушло на внутреннюю отделку. По словам экспертов, из-за кризиса сейчас трудно будет продать особняк за такую сумму, чтобы окупились все расходы.
Юристы семьи говорят, что уже опротестовали намерение судебных приставов продать дом в "Лужках-2", так как он принадлежит ребенку Жанны Фриске - пятилетнему Платону. По закону приставы не могут лишить жилья несовершеннолетнего. Максимум - продать лишь долю в этом доме, а не весь дом. "Но кто же купит долю, зная, что не сможет выкупить оставшееся вплоть до достижения Платоном совершеннолетия?" - задается вопросом "Комсомольская правда". Адвокаты родителей Фриске также обжаловали и решение суда о выплате 21 млн рублей "Русфонду". Судебная эпопея продолжится.