"Я закрыла голову и лицо, чтобы он меня не загрыз": сбежавший мастиф чуть не растерзал женщину

«Сначала он вцепился зубами мне в руку и стащил с велосипеда. К счастью, я упала лицом к земле. Затем я почувствовала, как собака начала раздирать мне спину и голову», - вспоминает Вийви.

На ее истошный крик выбежала пожилая соседка – хозяйка пса, но она, по словам Вийви, не смогла унять разъяренное животное и оттащить от жертвы. «Огромный пес рвал и терзал меня», - говорит Хоммик.

Крики о помощи услышала и находившаяся неподалеку дочь Вийви, которая, увидев происходящее издали, прыгнула в машину и с помощью автомобиля принялась спасать мать. «Точно не помню, как она отогнала от меня пса. Я защищала руками голову и лицо, чтобы он меня не загрыз. С помощью дочери я забралась в машину, дочь отвезла меня домой», - говорит Вийви.

Только оказавшись дома, Вийви поняла, как серьезно ей досталось. «Одежда была разорвана в клочья, обе руки в ранах, укусы на спине и на голове. Я была вся в крови», - говорит она.

Дочь тут же вызвала ей скорую. Когда в Центре тревоги услышали ее рассказ, на место на всякий случай отправили и полицию.

«Раны в четыре-пять сантиметров нужно было зашивать, я до сих пор хожу на перевязки и на самом деле еще не совсем отошла от шока», - признается Вийви.

Из-за ран и болезненных укусов на спине и на голове ей трудно спать.

Вийви, которая работает в Таллинне официанткой в кафе Pagarini, говорит, что, несмотря на преклонный возраст, всегда была здоровым и сильным человеком, но теперь уже вторую неделю сидит дома и чувствует себя больной и разбитой. «Я совсем расклеилась. Этот ужас вновь и вновь встает перед глазами и не отпускает. Наверное, нужно обратиться к психологу», - жалуется она.

Хоммик уже давно опасалась соседских собак. «Я видела, как эта большая собака и другая их собака поменьше, похожая на лайку, свободно бегали. До сих пор они ни на кого не нападали, но случившееся со мной показывает, что собакам нельзя доверять и их в любом случае нужно удерживать на своей территории, - говорит она. – Пусть это будет уроком и для других владельцев собак, что такое может случиться, если они выпустят собак».

Хоммик не хочет сводить счеты с соседями, но с учетом тяжелых последствий она все же сделала заявление в полицию. «Возможно, их накажут, и они научатся на своих ошибках, чтобы в дальнейшем таких вещей в нашей деревне не было. Я предупредила и других соседей, потому что там часто ходят их внуки», - сказала она.

В Пайдеском полицейском участке подтвердили, что в связи с произошедшим действительно поступало заявление. В полиции поговорили как с Вийви, так и с владельцами собаки – Кристи и Эне.

По данным полиции, в то воскресенье Эне ненадолго выпустила животное из загона, где его обычно держат, чтобы собака побегала в саду. Сама Эне в этот момент тоже была в саду.

В это время соседка проезжала мимо на велосипеде, собака среагировала на шум и напала.

И Эне, и Кристи были напуганы произошедшим и подтвердили, что извинились перед соседкой и ее дочерью и готовы возместить ущерб.

Что касается производства в полиции, то с этим сложнее. «К сожалению, у нас нет законных оснований, чтобы оштрафовать владелицу собаки. Существуют, конечно, меры наказания, предписанные местным самоуправлением, но в волости Тюри отсутствует действующее предписание для содержания собак и кошек, на основании которого можно было бы определить нарушение», - сказала представитель полиции Ангела Рейвик.

По словам Рейвик, волостной управе Тюри неоднократно об этом говорили, но в ответ слышали, что Конституция не требует такого предписания и что на это ранее указывал и канцлер юстиции. Таким образом, полиция оказалась в тупике.