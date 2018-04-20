Судья из Крыма: «На Украине предлагали прилюдно порвать российский паспорт, чтобы я продолжил работать»

В итоге меня и моего коллегу Юрия Вакса в 2015 году вызвали на КДК. Спросили, есть ли у нас российские паспорта. Мы ничего и не скрывали, подтвердили, что да, имеются. Зачем нам что-то утаивать? И вроде вся та история затихла. Дальше по мере того, как ситуация на Украине накалялась, нам стали поступать угрозы. В прессе некоторые эксперты возмущались: «Граждане России судят украинский чемпионат. Как так?!» А потом вообще все резко обострилось, когда нас внесли в список «Миротворец». И меня, и Юру Вакса, и всех наших родственников. Тогда уже мы начали получать смски от националистов, которые писали, что они нас найдут и расправятся. Угрожали убийством... Расправой… И сообщения приходили, и звонки всякие пошли. Тем не менее вы получил назначение на Суперкубок Украины «Шахтер» – «Динамо» Киев в прошлом году. Это и стало апогеем. Новость о моем назначении буквально взорвала интернет, социальные сети. Буря негодования, критики, возмущения: как гражданин России будет судить главный матч на Украине? Волна недовольств не стихала несколько дней, а напротив даже набирала обороты. Глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи неоднократно отбивал атаки в мой адрес.