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Пожизненно заключенный: когда услышал смертный приговор, подумал, что меня пристрелили прямо в зале суда

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Заключенный. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvet Mägi / Virumaa Teataja

Приговоренный 24 года назад к смертной казни за убийство трех человек Эдуард Мяги, ныне отбывающий пожизненный срок в Тартуской тюрьме, рассказал сегодня по Skype, что когда впервые услышал смертный приговор, подумал, что его пристрелили прямо в зале суда, передает Postimees.

"Это был как удар кулаком, у меня перехватил дыхание. В зале суда полицейские подошли ко мне, скрутили мне руки за спиной и одели наручники. Не знаю, подумали ли они, что я захочу напасть на кого-то, когда услышу приговор", - описывает Мяги свои первые эмоции после оглашения смертного приговора.

О своем тюремном опыта Мяги рассказывал сегодня на организованной Министерством юстиции конференции Балтийского института по превенции преступности и социальной реабилитации.

Эдуард находится за решеткой с того дня, как утонул паром "Эстония". Полиция задержала его по подозрению в совершении преступления 28 сентября 1994 года.

Первое, что Мяги вспоминает о пребывании за решеткой, это специфическое зловоние. "Первое, что я почувствовал в тюрьме - это зловоние, запах дыма, грязных носков и пота. У страха, напряжение и агрессии есть свой запах", - сказал он.

Мяги считает, что самое важное в пребывании в тюрьме - это остаться самим собой.  "На меня сражу же напали, как только узнали, что я был охранником, сказала "ты сука", поскольку охранник считался представителем власти. Я решил, что останусь человеком и не стану жить по тюремным законам. Я не занимал здесь ни одной из сторон и из трех вариантов - пойти налево, направо или прямо - предпочел последний", - сказал Мяги.

После четырех лет пребывания за решеткой, Мяги понял, что тюрьма изменила его. Во время встреч с близкими он использовал столько тюремного сленга и жаргона, что они не понимали его. "Я подумал, что начинаю деградировать, раз обычные люди меня больше не понимают", - пояснил Мяги.

Во время пребывания в тюрьме Эдуард Мяги начал читать Новый Завет, и теперь он верит в Бога. "Стал искать надежду и способы жить дальше. Обратился к Богу, молился и это принесло мне облегчение", - сказал он.

Оглядываясь на свои преступления, Мяги говорит, что к ним его привели алкоголь, высокомерие и чувство безнаказанности. Он констатировал, что в 1990 в Эстонии царила атмосфера, в которой легче было появиться чувству безнаказанности.

"Хотел бы попросить прощения у близких жертв. Если бы я мог что-то изменить в своей жизни, я бы сделал так, чтобы этих преступлений не было", - сказал он.

Мяги боялся, что Арнольд Рюйтель станет президентом

Мяги упомянул, что в 1996 году, когда в Эстонии были президентские выборы, он очень боялся, что президентом изберут Арнольда Рюйтеля, который обещал в своей предвыборной кампании, что поспособствует исполнению смертельных приговоров.

И хотя эстонские законы в 1990 году предусматривали смертную казнь, на нее был наложен мораторий и приговоренных к смерти не казнили. Рийгикогу отменил смертную казнь в Эстонии в 1998 году и всем, приговоренным к смертной казни, это наказание заменили пожизненным заключением.

В последний раз в Эстонии смертных привели в исполнение смертный приговор 21 сентября 1991 года, когда был казнен Рейн Орусте.

Сын Эдуарда Мяги: узнал о пожизненном заключении отца спустя годы

В конференции участвовал сын Эдуарда Мяни, который рассказал, что узнал о пожизненном заключении отца лишь спустя годы.

"Что мой отец в тюрьме, знал еще в раннем детстве. В семье никто от меня не скрывал, что мой отец в тюрьме. Он звонил нам практически каждый день. О его пожизненно заключении узнал только в 2006 или в 2008 году. Пришел навестить отца в тюрьме и увидел у него на груди табличку "пожизненно". Тогда отец сказал мне. Я не хотел вдаваться в это, попытался не реагировать и мы перешли к другим темам", - сказал сын, выросший в русскоязычной среде.

Сын отметил, что поскольку его отец пожизненно заключенный, то к нему самому относятся также. Он констатировал, что судьба отца принесла ему много стресса.

"Одно время я был очень зол на то, что отец поставил семью в такое тяжелое положение. Тем не менее, мы пережили эти тяжелые времена. Сейчас у нас всех хорошо", - сказал он.

Сын Эдуарда Мяги не потерял надежду, что однажды отец выйдет на свободу и он может сказать, что у него есть отец. "Я верю, что на свободе он сможет получить работу, он учился на сварщика и делает в тюрьме работы по металлу", - рассказал сын.

Суд признал Эдуарда Мяги виновным в убийстве трех человек

В 1995 году Нарвский городской суд признал Эдуарда Мяги виновным в изнасиловании и убийстве женщины и в убийстве двух мужчин и приговорил его к смертной казни, которую государственный суд заменил в 1997 году пожизненным заключением.

Согласно обвинению, ночью 5 мая 1994 в Нарве Мяги и двое его сообщников отобрали у постового полицейского пистолет с шестнадцатью патронами, избили его и задушили. Мужчины бросили труп в канал Балтийской электростанции.

В мае 1994 года Мяги продал этот пистолет вместе с патронами за 150 долларов США оставшемуся неизвестным мужчине.

15 сентября 1994 года ночью Мяги и его сообщники изнасиловали женщину в автомобиле рядом с Балтийской электростанцией и задушили ее в лесу в волости Вайвара. Преступники также ограбили ее, они забрали золотую цепочку, серьги и другие вещи на сумму 7300 крон.

В том же году 26 сентября ночью пьяный Мяги и его двое сообщников избили мужчину-инвалида, который скончался от полученных травм. Преступники бросили труп убитого в карьер.

Сообщники Мяги были приговорены к разным срокам тюремного заключения за тяжкие преступления.

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