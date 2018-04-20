Пожизненно заключенный: когда услышал смертный приговор, подумал, что меня пристрелили прямо в зале суда

"Это был как удар кулаком, у меня перехватил дыхание. В зале суда полицейские подошли ко мне, скрутили мне руки за спиной и одели наручники. Не знаю, подумали ли они, что я захочу напасть на кого-то, когда услышу приговор", - описывает Мяги свои первые эмоции после оглашения смертного приговора.

О своем тюремном опыта Мяги рассказывал сегодня на организованной Министерством юстиции конференции Балтийского института по превенции преступности и социальной реабилитации.

Эдуард находится за решеткой с того дня, как утонул паром "Эстония". Полиция задержала его по подозрению в совершении преступления 28 сентября 1994 года.

Первое, что Мяги вспоминает о пребывании за решеткой, это специфическое зловоние. "Первое, что я почувствовал в тюрьме - это зловоние, запах дыма, грязных носков и пота. У страха, напряжение и агрессии есть свой запах", - сказал он.

Мяги считает, что самое важное в пребывании в тюрьме - это остаться самим собой. "На меня сражу же напали, как только узнали, что я был охранником, сказала "ты сука", поскольку охранник считался представителем власти. Я решил, что останусь человеком и не стану жить по тюремным законам. Я не занимал здесь ни одной из сторон и из трех вариантов - пойти налево, направо или прямо - предпочел последний", - сказал Мяги.

После четырех лет пребывания за решеткой, Мяги понял, что тюрьма изменила его. Во время встреч с близкими он использовал столько тюремного сленга и жаргона, что они не понимали его. "Я подумал, что начинаю деградировать, раз обычные люди меня больше не понимают", - пояснил Мяги.

Во время пребывания в тюрьме Эдуард Мяги начал читать Новый Завет, и теперь он верит в Бога. "Стал искать надежду и способы жить дальше. Обратился к Богу, молился и это принесло мне облегчение", - сказал он.

Оглядываясь на свои преступления, Мяги говорит, что к ним его привели алкоголь, высокомерие и чувство безнаказанности. Он констатировал, что в 1990 в Эстонии царила атмосфера, в которой легче было появиться чувству безнаказанности.

"Хотел бы попросить прощения у близких жертв. Если бы я мог что-то изменить в своей жизни, я бы сделал так, чтобы этих преступлений не было", - сказал он.

Мяги боялся, что Арнольд Рюйтель станет президентом

Мяги упомянул, что в 1996 году, когда в Эстонии были президентские выборы, он очень боялся, что президентом изберут Арнольда Рюйтеля, который обещал в своей предвыборной кампании, что поспособствует исполнению смертельных приговоров.