понедельник, 23 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Подозреваемый Россией в шпионаже норвежец признался в сотрудничестве с военной разведкой

Подозреваемый Россией в шпионаже норвежец признался в сотрудничестве с военной разведкой

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фроде Берг.

ФОТО: Ilia Pitalev/Sputnik/Scanpix

Подозреваемый РФ в шпионаже гражданин Норвегии Фруде Берг признался в сотрудничестве с военной разведкой Норвегии. Об этом со ссылкой на адвоката норвежца сообщило агентство Reuters.

О выполнении Бергом в России "заданий для разведки Норвегии" можно утверждать "с высокой степенью уверенности", полагает его адвокат Брюньюльф Риснес. При этом его подзащитный "не полностью представлял" масштаб ситуации или ее возможную опасность, считает Риснес.

При задержании в Москве в декабре 2017 года у Берга были обнаружены три тысячи евро, сообщило ранее норвежское издание Dagbladet. В полиции подозревают, что деньги могли предназначаться для передачи гражданину России за информацию о российских атомных подводных лодках, пишет DW.com.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ