Подозреваемый Россией в шпионаже норвежец признался в сотрудничестве с военной разведкой

О выполнении Бергом в России "заданий для разведки Норвегии" можно утверждать "с высокой степенью уверенности", полагает его адвокат Брюньюльф Риснес. При этом его подзащитный "не полностью представлял" масштаб ситуации или ее возможную опасность, считает Риснес.