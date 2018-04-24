Прибыль эстонского подразделения Swedbank выросла почти до 50 млн евро

Прибыль эстонского подразделения Swedbank в первом квартале составила 47 млн евро, что на 5,7 процента выше, чем в первом квартале 2017 года. На результат оказали влияние более высокие доходы и меньшие расходы, сообщила во вторник пресс-служба банка.
«Мы видим, что высокая экономическая активность сохраняется – интерес предприятий к кредитам не угасает, на высоком уровне находится и чувство уверенности частных лиц. Об этом свидетельствует наш кредитный портфель, который за год вырос на 7%, а за последний квартал – на 1,4%. Мы также видим растущий интерес клиентов к мобильному банку и к новым средствам аутентификации: активных пользователей мобильного приложения Swedbank уже насчитывается более 260 000, а число пользователей Smart-ID среди наших клиентов приближается к 140 000 человек. Оба показателя быстро растут, сказал генеральный директор Swedbank в Эстонии Роберт Китт. - Быстрая цифровизация банка происходит во многом благодаря нашему постоянно расширяющемуся сотрудничеству с эстонскими университетами. Мы активно разрабатываем вместе с вузами предметы, учебные программы и программы для практики, которые способствовали бы подготовке будущих банковских работников. Сотрудничество с Тартуским университетом помогло нам существенно расшириться в Тарту. Мы поставили перед собой цель привлекать больше людей за пределами Таллинна и сегодня наше Тартуское отделение насчитывает в общей сложности 192 работника, занимая по численности второе место».
Объем кредитов вырос в первом квартале на 1,4 процента. На результат оказал влияние как рост кредитов частных клиентов, так и предприятий.
Объем вкладов вырос на 0,2 процента. Вклады частных лиц выросли, тогда как вклады предприятий уменьшились.
Резерв на случай кредитных убытков уменьшился на 1,2 млн евро, в первом квартале 2017 года он уменьшился 1 млн евро.
Чистый процентный доход увеличился на 5,4 процента. Основная причина роста – увеличение кредитного портфеля.
Чистый доход от оказания услуг вырос на 4,9 процента, поскольку увеличились поступления от обработки платежей, управление ценными бумагами, а также от платежей карточками.
Совокупные расходы упали на 2,6 процента в основном благодаря снижению административных и маркетинговых расходов.