Прибыль эстонского подразделения Swedbank выросла почти до 50 млн евро

«Мы видим, что высокая экономическая активность сохраняется – интерес предприятий к кредитам не угасает, на высоком уровне находится и чувство уверенности частных лиц. Об этом свидетельствует наш кредитный портфель, который за год вырос на 7%, а за последний квартал – на 1,4%. Мы также видим растущий интерес клиентов к мобильному банку и к новым средствам аутентификации: активных пользователей мобильного приложения Swedbank уже насчитывается более 260 000, а число пользователей Smart-ID среди наших клиентов приближается к 140 000 человек. Оба показателя быстро растут, сказал генеральный директор Swedbank в Эстонии Роберт Китт. - Быстрая цифровизация банка происходит во многом благодаря нашему постоянно расширяющемуся сотрудничеству с эстонскими университетами. Мы активно разрабатываем вместе с вузами предметы, учебные программы и программы для практики, которые способствовали бы подготовке будущих банковских работников. Сотрудничество с Тартуским университетом помогло нам существенно расшириться в Тарту. Мы поставили перед собой цель привлекать больше людей за пределами Таллинна и сегодня наше Тартуское отделение насчитывает в общей сложности 192 работника, занимая по численности второе место».