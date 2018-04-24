Найдено тело пропавшего в Латвии прокурора: женщину убили и закопали

Женщина 1932 года рождения в период с девяти часов вечера 13 марта до 9.30 14 марта вышла из своего дома в Марупе на улице Зелтиню и пропала. Полиция сообщила ее приметы в социальной сети «Facebook» 15 марта.

По подозрению в убийстве Лозе полиция задержала 11 апреля ранее не судимого мужчину 1967 года рождения. Он был знаком с Лозе. Суд санкционировал его арест.

13 апреля полицейские нашли тело Лозе с признаками насильственной смерти. Тело было закопано в дюнной зоне в Саулкрастском крае.

Одна из главных версий следствия - убийство в корыстных целях.

В отношении подозреваемого мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном в корыстных целях. За это преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Бирута Лозе в свое время расследовала такое громкое дело, как дело обвиняемого в геноциде бывшего оперуполномоченного Министерства госбезопасности Ильи Машонкина.