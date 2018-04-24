Эстонские спасатели получили вызов из России

В воскресенье вечером в Вырумаа началась спасательная операция вследствие поступившего из России вызова. Вскоре выяснилось, что в помощи нуждаются люди, находящиеся за границей, куда эстонские спасатели приехать не могут, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Вечером 22 апреля в 22.43 в Центр тревоги сообщили о несчастном случае на водоеме, находящемся на границе — на Псковском озере. Поскольку сначала посчитали, что сообщение вряд ли может прийти из-за границы, то сочли, что несчастье произошло в волости Сетомаа в деревне Подмоца.
Из сообщения поняли, что машина съехала в пруд и в ней, вероятно, находится человек. Деревня Подмоца находится за Вярска, неподалеку от эстонско-русской границы и Псковского озера.
"По словам звонившего, его пьяный товарищ отправился в машину спать, а она, очевидно, завелась и съехала в воду. Во время разговора звонивший видел в пруду только крышу автомобиля и, по его оценке, товарищ мог быть заперт в машине", - сказал пресс-секретарь Центра тревоги Хейко Леэсмент. К тому моменту, как произошел этот разговор, машина находилась в пруду примерно полчаса.
Точно установить, где находится место происшествия не удалось, поэтому, по словам Леэнсмента, сообщение передали в Центр тревоги Пскова.
К этому времени в Эстонии уже началась спасательная операция. "Сообщение о возможном несчастье передали Департаменту полиции и погранохраны и спасательным единицам", — сказал Леэнсмент.
"Сначала подумали, что место происшествия — деревня Подмоца, туда прибыла спасательная команда из Вярска. Потом выяснилось, что вызов поступил очевидно из российской деревни Заболотье", — сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.
У Эстонии с Россией нет договора об оказании помощи на границе, как у спасательных служб Эстонии и Латвии, поэтому эстонские спасатели не могли поспешить на помощь. "Нет, с Россией, к сожалению, такие договоры невозможно заключить", - признал Кийк.
Как разрешилась эта история в Заболотье, неизвестно.
Причиной, по которой вызов попал в Эстонию, видимо, стало то, что звонивший использовал эстонскую сеть мобильной связи, за границей это дешевый способ оставаться на связи с родственниками или друзьями из Эстонии.
Руководитель Лыунаского центра тревоги Анника Сирк напоминает людям, что для получения помощи крайне важно описать спасателям место, где вы находитесь.
"Это достойный сожаления пример того, когда прошло опасно много времени с того момента, как сообщили о несчастье. Если человек не может сказать, где находится, то помощь может прийти значительно позже. Последствия могут быть трагическими", - сказала Сирк.