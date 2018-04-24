Эстонские спасатели получили вызов из России

Вечером 22 апреля в 22.43 в Центр тревоги сообщили о несчастном случае на водоеме, находящемся на границе — на Псковском озере. Поскольку сначала посчитали, что сообщение вряд ли может прийти из-за границы, то сочли, что несчастье произошло в волости Сетомаа в деревне Подмоца.

Из сообщения поняли, что машина съехала в пруд и в ней, вероятно, находится человек. Деревня Подмоца находится за Вярска, неподалеку от эстонско-русской границы и Псковского озера.

"По словам звонившего, его пьяный товарищ отправился в машину спать, а она, очевидно, завелась и съехала в воду. Во время разговора звонивший видел в пруду только крышу автомобиля и, по его оценке, товарищ мог быть заперт в машине", - сказал пресс-секретарь Центра тревоги Хейко Леэсмент. К тому моменту, как произошел этот разговор, машина находилась в пруду примерно полчаса.

Точно установить, где находится место происшествия не удалось, поэтому, по словам Леэнсмента, сообщение передали в Центр тревоги Пскова.

К этому времени в Эстонии уже началась спасательная операция. "Сообщение о возможном несчастье передали Департаменту полиции и погранохраны и спасательным единицам", — сказал Леэнсмент.

"Сначала подумали, что место происшествия — деревня Подмоца, туда прибыла спасательная команда из Вярска. Потом выяснилось, что вызов поступил очевидно из российской деревни Заболотье", — сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

У Эстонии с Россией нет договора об оказании помощи на границе, как у спасательных служб Эстонии и Латвии, поэтому эстонские спасатели не могли поспешить на помощь. "Нет, с Россией, к сожалению, такие договоры невозможно заключить", - признал Кийк.

Как разрешилась эта история в Заболотье, неизвестно.

Причиной, по которой вызов попал в Эстонию, видимо, стало то, что звонивший использовал эстонскую сеть мобильной связи, за границей это дешевый способ оставаться на связи с родственниками или друзьями из Эстонии.

Руководитель Лыунаского центра тревоги Анника Сирк напоминает людям, что для получения помощи крайне важно описать спасателям место, где вы находитесь.