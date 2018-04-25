В Ереване возобновились антиправительственные акции протеста

На площади Республики проходит массовая акция протеста во главе с Николом Пашиняном, сообщает News.am. В митинге принимают участие несколько тысяч человек, половина из них - студенты. Как сообщили ТАСС молодые люди, на занятия в вузы в среду фактически никто не пришел.

Проезжающие рядом автомобилисты с знак солидарности сигналят, в ответ раздаются звуки вувузел. На площади протестующие установили урну, чтобы граждане могли выкидывать документы о принадлежности к Республиканской партии.

По призыву депутата парламента Армении Никола Пашиняна граждане в среду вновь перекрывают главные дороги города, создавая пробки, передает "Интерфакс". Лидер оппозиции на шествии к площади Республики прокричал в громкоговоритель: "Республиканская партия должна уйти. Выходите на улицы. Победа за нами!"

К акциям протеста присоединились две оппозиционные партии

К движению Пашиняна присоединилась крупнейшая в стране оппозиционная партия - "Процветающая Армения". Ее руководство призвало своих сторонников выйти на улицы и быть рядом с народом, сообщает "Интерфакс". Эту партию возглавляет бизнесмен Гагик Царукян. В парламенте партия представлена фракцией "Царукян" и является второй по численности политической силой в законодательном органе.

Накануне состоялась встреча Пашиняна и Царукяна, на которой было принято решение о том, что фракция блока "Царукян" проголосует за кандидатуру лидера оппозиции на выборах премьер-министра, сообщает "Еркрамас".

Протесты поддержала и оппозиционная партия "Наследие". "Призываем своих однопартийцев активно участвовать в борьбе и содействовать мирным гражданским акциям неповиновения", - говорится в распространенном партией заявлении. Основателем партии "Наследие" является первый глава МИД Республики Армения Раффи Ованнисян, который на президентских выборах 2013 года проиграл Сержу Саргсяну.

В "Наследии" заявили: "Наши граждане изначально боролись не только против Сержа Саргсяна, но и против нынешней власти и системы".

"Мы еще раз подтверждаем, что как мы были у истоков движения, так и будем продолжать участвовать в борьбе до тех пор, пока власть не будет полностью возвращена народу", - говорится в заявлении, которое цитирует армянское радио "Свобода".

Также протесты поддержал и.о. главы Минспорта Армении Грачья Ростомян. Он заявил, что, осознавая важность момента, подает в отставку. "Я заявляю о своей отставке. Являясь сторонником партии "Процветающая Армения", я поддерживаю призыв председателя партии Гагика Царукяна о всенародной мобилизации и лично выхожу на улицу", - приводит его слова "Интерфакс".

Пашинян сорвал переговоры с и. о. премьера, выдвинув новые требования

Утром 25 апреля должны были состояться переговоры Никола Пашиняна и исполняющего обязанности премьер-министра Карена Карапетяна, однако встречу отменили, сообщает радио "Свобода". По словам Карапетяна, причина в том, что Пашинян выдвинул новые требования, в частности по формату, повестке и методу освещения встречи.