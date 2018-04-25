В Ереване возобновились антиправительственные акции протеста

Сторонники лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна решили возобновить акции протеста против действующей власти. В среду, 25 апреля, они проводят митинг в центре Еревана, передает ТАСС. Накануне Пашинян призвал к проведению акции гражданского неповиновения, пишет Newsru.com.
На площади Республики проходит массовая акция протеста во главе с Николом Пашиняном, сообщает News.am. В митинге принимают участие несколько тысяч человек, половина из них - студенты. Как сообщили ТАСС молодые люди, на занятия в вузы в среду фактически никто не пришел.
Проезжающие рядом автомобилисты с знак солидарности сигналят, в ответ раздаются звуки вувузел. На площади протестующие установили урну, чтобы граждане могли выкидывать документы о принадлежности к Республиканской партии.
По призыву депутата парламента Армении Никола Пашиняна граждане в среду вновь перекрывают главные дороги города, создавая пробки, передает "Интерфакс". Лидер оппозиции на шествии к площади Республики прокричал в громкоговоритель: "Республиканская партия должна уйти. Выходите на улицы. Победа за нами!"
К акциям протеста присоединились две оппозиционные партии
К движению Пашиняна присоединилась крупнейшая в стране оппозиционная партия - "Процветающая Армения". Ее руководство призвало своих сторонников выйти на улицы и быть рядом с народом, сообщает "Интерфакс". Эту партию возглавляет бизнесмен Гагик Царукян. В парламенте партия представлена фракцией "Царукян" и является второй по численности политической силой в законодательном органе.
Накануне состоялась встреча Пашиняна и Царукяна, на которой было принято решение о том, что фракция блока "Царукян" проголосует за кандидатуру лидера оппозиции на выборах премьер-министра, сообщает "Еркрамас".
Протесты поддержала и оппозиционная партия "Наследие". "Призываем своих однопартийцев активно участвовать в борьбе и содействовать мирным гражданским акциям неповиновения", - говорится в распространенном партией заявлении. Основателем партии "Наследие" является первый глава МИД Республики Армения Раффи Ованнисян, который на президентских выборах 2013 года проиграл Сержу Саргсяну.
В "Наследии" заявили: "Наши граждане изначально боролись не только против Сержа Саргсяна, но и против нынешней власти и системы".
"Мы еще раз подтверждаем, что как мы были у истоков движения, так и будем продолжать участвовать в борьбе до тех пор, пока власть не будет полностью возвращена народу", - говорится в заявлении, которое цитирует армянское радио "Свобода".
Также протесты поддержал и.о. главы Минспорта Армении Грачья Ростомян. Он заявил, что, осознавая важность момента, подает в отставку. "Я заявляю о своей отставке. Являясь сторонником партии "Процветающая Армения", я поддерживаю призыв председателя партии Гагика Царукяна о всенародной мобилизации и лично выхожу на улицу", - приводит его слова "Интерфакс".
Пашинян сорвал переговоры с и. о. премьера, выдвинув новые требования
Утром 25 апреля должны были состояться переговоры Никола Пашиняна и исполняющего обязанности премьер-министра Карена Карапетяна, однако встречу отменили, сообщает радио "Свобода". По словам Карапетяна, причина в том, что Пашинян выдвинул новые требования, в частности по формату, повестке и методу освещения встречи.
"С его стороны предложен список участвующих с нашей стороны лиц, а также заявлено, что переговоры будут вестись исключительно по его повестке. Это не переговоры", - отметил и. о. главы правительства. Карапетян попросил президента страны Армена Саркисяна назначить проведение в стране внеочередных парламентских выборов. В то же время он допустил, что победу на них может одержать Никол Пашинян.
"Сложившаяся ситуация тупиковая. Пашинян заявляет, что временным премьером должен стать кандидат от народа, то есть он. Я попросил президента страны посоветоваться с политическими силами и назначить новые парламентские выборы. Если граждане Армении захотят выбрать Пашиняна, то он и станет премьером страны", - сказал Карапетян, которого цитирует "Интерфакс".
Карен Карапетян на брифинге в среду отметил, что Пашинян или любой другой кандидат от народа может занять премьерское кресло только в случае, если его партия выиграет парламентские выборы. По конституции Армении премьера избирает парламент.
"Что означает "кандидат народа"? Я не знаю страны, где премьера выбирают так. Для этого есть выборы. Кто-то хочет Пашиняна, кто-то другого. Как же нам поступить? Поэтому мы предлагаем провести внеочередные выборы. Если он избранник народа, значит, его и выберет народ", - сказал Карапетян на пресс-конференции в Ереване.
Пашинян: "Власть Республиканской партии в Армении закончена"
Ранее Никол Пашинян заявил, что не допустит проведения в стране внеочередных парламентских выборов в условиях, пока правительство возглавляет представитель правящей Республиканской партии. Руководитель оппозиции, возглавляющий партию "Гражданский договор", требует избрания премьером кандидата от народа. Организатор протестов не исключает, что правительство может возглавить и он сам.
Пашинян предлагает сформировать временное правительство, чтобы оно провело честные и справедливые внеочередные парламентские выборы. "Карапетян должен понять - власть Республиканской партии в Армении закончена. Если даже они распустят парламент, мы можем активно бойкотировать выборы, блокировать избирательные участки. Временным премьером должен стать кандидат от народа", - заявил оппозиционер (цитата по "Интерфаксу").
Как стало известно, Пашинян в среду провел встречу с послами стран Евросоюза в Армении. "В скором времени собираюсь провести переговоры с послами России и США в Армении. Сегодня я встретился с послами стран ЕС", - сообщил на своей странице в Facebook лидер протестного движения.
Ранее оппозиция требовала отставки премьер-министра, бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и добилась его ухода с должности.
Массовые протесты продолжаются в Армении уже несколько дней. Акции с 13 апреля проводятся в Ереване, а также в городах Ванадзор, Гюмри, Севан и Раздан. Накануне, 24 апреля в стране было затишье на политическом поле, поскольку страна отмечала печальную дату - День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В этот день не проводились митинги, а представители властей и оппозиции не комментировали ситуацию в стране.