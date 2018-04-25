Недалеко от Нарвы произошла тяжелая авария

Пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде сказала, что по предварительным данным автомобиль Citroen совершал обгон и столкнулся с ехавшей навстречу KIA. Сообщение об аварии поступило в 13:50, пишет Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.

Леана Лойде добавила, что в обоих автомобилях было по одному человеку, которых доставили в больницу.