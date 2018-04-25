среда, 25 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
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  • Недалеко от Нарвы произошла тяжелая авария

Недалеко от Нарвы произошла тяжелая авария

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Полицейский. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Toomas Huik

В волости Вайвара в Ида-Вирумаа на 202-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в котором пострадали водители двух автомобилей.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде сказала, что по предварительным данным автомобиль Citroen совершал обгон и столкнулся с ехавшей навстречу KIA. Сообщение об аварии поступило в 13:50, пишет Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.

Леана Лойде добавила, что в обоих автомобилях было по одному человеку, которых доставили в больницу.

Движение на месте ДТП какое-то время было нарушено, его удалось восстановить к 16:10.

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