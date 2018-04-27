Фото: сказочный дом в лесах Ляэнемаа ждет новых хозяев

Площадь главного дома - 148 м2. Но так как площадь земельного участка - 31 400 м2 - позволяет заняться строительством, имеется проект еще одного, большего дома. На сегодняшний день на просторной территории расположились, кроме главного дома, гостевой домик, летняя кухня с грилем и печью, баня и два уличных туалета.