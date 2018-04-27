пятница, 27 апреля 2018 г.
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Фото: сказочный дом в лесах Ляэнемаа ждет новых хозяев

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ФОТО: KV.EE

В лесах Ляэнемаа, где тишину нарушает только пение птиц, находится построенный в 2010 году современный хутор, сочетающий в себе прелесть деревянной архитектуры и практичность современных удобств. 

Площадь главного дома - 148 м2. Но так как площадь земельного участка  - 31 400 м2 - позволяет заняться строительством, имеется проект еще одного, большего дома. На сегодняшний день на просторной территории расположились, кроме главного дома, гостевой домик, летняя кухня с грилем и печью, баня и два уличных туалета. 

ФОТО: KV.EE

В двухэтажном доме имеется принудительная вентиляция с регулировкой температуры воздуха. Отапливается дом электрическим котлом, радиаторами и камином. В гараже - пол с подогревом. 

Дом продается со всей обстановкой.

ФОТО: KV.EE

Много-много фотографий дома и территории находится ЗДЕСЬ.

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