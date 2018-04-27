Судьба США решится в Москве, Трамп в бешенстве

«Соединенные Штаты представили сильную заявку вместе с Мексикой и Канадой на проведение ЧМ-2026. Будет позором, если страны, которые мы постоянно поддерживаем, выступят против нашей заявки.

И зачем нам поддерживать эти страны, если они выступают против нас (в том числе и в ООН)?» – задался вопросом Трамп в своем Твиттере.

Причина недовольства Трампа кроется в скорых выборах страны-хозяйки ЧМ-2026 по футболу. Пока на роль организатора претендует Марокко и совместная заявка США, Канады и Мексики. Марокканцев поддерживает Европа, в том числе союзник США, Франция. К тому же, как передает , президент Африканской федерации футбола, Ахмад Ахмад, заявил, что вся Африка поддержит заявку страны своего континента. У в ФИФА 53 голоса из 207 примущих участие в голосовании.

Однако у ФИФА и ее членов есть аргументы за и против как тройной заявки, так и Марокко. Например в Америке ФИФА смогла бы заработать гораздо больше, да и инфраструктура отвечает всем требованиям завтрашнего дня, но у такой заявки есть и уязвимые места - прежде всего геополитика.

Африканский континет предложил европейскому сделку: вы голосуете за Марокко, а мы в полном составе поддерживаем заявку Европы на мундиаль-2030 года. Однако, тут есть свои заковрыки: не все европейские страны готовы проголосовать 100% за Марокко. Для этого Европа слишком демократична и каждая страна вправе сама решать какую заявку она будет поддерживать. Хотя в заявке Марокко для Европы есть два неоспоримых преимущества: удобный часовой пояс и близкое расстояние до Северной Африки.

Кто примет ЧМ-2026 решится 13 июня в Москве, когда страны-участницы ФИФА соберуться на конгресс, заслушают последние доклады и презентации и пойдут к урнам для голосования. Но и тут вмешается политика.

Например, Иран. Президент Иранского футбольного союза если был бы даже и убежден в том, что заявка США-Мексики-Канады лучше марокканской, то за триумвират стран он не проголосовал бы по чисто политическим причинам, также и Скандинавские страны, могут поддерживать Марокко, но голосовать за страну, где гомосексуальность считается преступлением, было бы для скандинавских чиновников неприемлемо.

Но тут уже дело за самой ФИФА. Ее устав подчеркивает, что вмешательство государства в работу федераций непримемлемо и жестко наказывает провинившихся, как это было в случае с Кубейтом, Индонезией и Пакистаном. Но в большинстве случаев такие связи политики и спорта очень трудно юридически доказуемы и все заявления ФИФА остаются не более чем сотрясание воздуха.

Марокканцы, кстати, могут рассчитывать еще и на поддержку азиатских стран, прежде всего мусульманских стран Азии.

А что же все-таки Европа?

Если действительно европейские страны поддержат заявку Марокко, то шансы североамериканского трио довольно призрачны, но президет УЕФА Александар Цеверин склонен думать, что ЧМ-2030 пройдет в Европе и без помощи африканских голосов. В этом случае Марокко может попращаться с мечтой о ЧМ, хотя она может это сделать и по другим причинам - например, если рапорт инспекционной комиссии ФИФА найдет серьезные нарушения прав человека в Марокко. Также минус Марокко в том, что если в США, Мексике и Канаде инфраструктура готова принять ЧМ хоть сегодня, то в Марокко придется создавать условия практически на пустом месте.