Пьяный подросток с подругой попали в ДТП, машина сгорела

В субботу около 7.50 часов полиция получила сообщение о том, что в деревне Кадарбику Ляэне-Нугулаского уезда автомобиль врезался в дерево и загорелся. На сообщение отреагировали полицейские, спасатели и скорая помощь и обнаружили на месте происшествия горящий автомобиль Opel Caravan.

Находившимся в автомобиле несовершеннолетним, 17-летнему юноше, который управлял автомобилем, и пассажиру, 16-летней девушке, удалось после столкновения с деревом самостоятельно выбраться из автомобиля и вызвать помощь. Медики осмотрели их, подростки повреждений не получили, у юноши обнаружено опьянение. По предварительной информации, юноша своевольно взял автомобиль друга. Для выяснения всех обстоятельств начато производство. Подростки переданы родителям.

"Хотя в данном происшествии подростки физически не пострадали, это ДТП могло закончиться очень трагически и причинить боль очень многим людям, – сказал лейтенант полиции Хаапсалуского отделения полиции Ивар Лялл. - Никогда нельзя разрешать своему близкому человеку или другу садиться за руль в нетрезвом виде и никогда нельзя садиться в машину к такому водителю".

Лялл напоминает, что подросткам в возрасте до 18 лет запрещено не только употреблять алкоголь, но даже иметь при себе алкоголь в закрытой таре.

"Такой запрет действует ради защиты здоровья и жизни самих подростков. К сожалению, мы часто видим, что этот запрет игнорируют взрослые люди, которые готовы купить или предложить подросткaм алкоголь, не заботясь о том, какие последствия могут быть для подростка. Такое поведение крайне безответственно и наказуемо", – сказал полицейский.