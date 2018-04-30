Глава МВД Великобритании ушла в отставку

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд в воскресенье, 29 апреля, покинула свой пост. "Премьер-министр сегодня вечером приняла отставку главы МВД", - заявил представитель главы правительства Терезы Мэй.

В последнее время Радд находилась под давлением в связи с иммиграционным скандалом, который получил название по кораблю "Виндраш", на котором после Второй мировой войны прибыл в Великобританию ряд граждан Ямайки, что положило начало активной миграции выходцев и из других стран Карибского бассейна.

В связи с ужесточением британского миграционного закона в фокус внимания попали и сами бывшие жители карибских стран, и их потомки. Тем, у кого не было действующих документов, грозила депортация, а также отказ в социальном и медицинском обслуживании.

Чтобы избежать депортации, требовалось представить доказательства, что они законно находились в Великобритании. При этом соответствующие документы мигрантам из стран Карибского бассейна никогда не выдавались. Впоследствии Тереза Мэй принесла извинения странам Карибского бассейна, которые входят в Содружество наций.