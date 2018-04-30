Требование о возврате 100 млн евро в одночасье сделало предпринимателя преступником

Валгаский предприниматель Велло Оя, занимающийся заготовкой и продажей леса, подал заявление о возврате 100 млн евро налога с оборота, что привело к обыскам по месту его жительства и судебным разбирательствам, пишет Majandus24 со ссылкой на Äripäev.
Если уездный суд счел, что Оя просто допустил ошибку при заполнении налоговой декларации, то окружной суд признал его виновным — теперь предпринимателю придется искать правды в Госсуде, пишет Äripäev.
Оя всячески отвергает все обвинения, а Налогово-таможенныый департамент (MTA), прокурор и суд уверены, что бизнесмен пошел на данный шаг осознанно, а также они утверждают, опираясь на показания сотрудника MTA, что предприниматель не очень-то дружественно настроен по отношению к налоговикам.
Сам Оя утверждает, что не знает, каким образом столь большая сумма была указана в декларации, так как у его предприятия отсутствовал оборот, поэтому он и не мог требовать возврата каких-либо налогов.
«Театр абсурда», - заявил Оя, а также добавил, что он бы был полным идиотом, если бы задумал провернуть нечто подобное, поскольку в Налогово-таможенном департаменте работают не дураки.