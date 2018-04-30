На трассы Эстонии выходит мотополиция

Во вторник на дороги Эстонии выходит мотополиция, в задачи которой входит охрана и обеспечение безопасности движения транспорта.
"Сезон мотополиции начинается 1 мая после разогревающих курсов переподготовки, которые прошли в Финляндии 27-29 апреля. Mотополицейских в этом сензоне 11, однако курсы прошло большее количество полицейских», - сообщил в понедельник BNS ведущий специалист отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраны (PPA) Кальмер Тикерпе.
"Прежде всего, мотополиция осуществляет надзор за движением, как за обычным, так и целенаправленно за движением мотоциклистов, а также, например, во время прибытия делегаций, выступает в роли эскорта или принимает участие в обеспечении безопасности во время крупных мероприятий, например, Певческих праздников», - пояснил Тикерпе, по словам которого мотоцикл дает большую маневренность по сравнению с патрульным автомобилем.
Основной сферой работы мотополицейских являются измерение скорости движения, поддержка акций измерения содержания алкоголя, а также надзор за двухколесным транспортом, поскольку мотополицейские, как правило, обладают более основательными специальными знаниями о технических особенностях мотоциклов и мопедов.
У подразделения 18 мотоциклов, среди которых Yamaha FZ6-S, Honda CBR 1100, BMW R 1100, Kawasaki ZXT, VERSYS 1000 и Z1000SX.