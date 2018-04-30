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На шоссе Таллинн-Пярну столкнулись микроавтобус и внедорожник

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Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

На 103 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Халинга столкнулись микроавтобус и внедорожник, сообщает Parnu Postimees.

Информация о ДТП в Халинга поступила в Спасательный департамент в 14.52: столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и микроавтобус Renault Master с польскими номерами. На месте происшествия закрыта одна полоса, полиция регулирует движение.

Водителя Volkswagen доставили в больницу. В микроавтобусе с польскими номерами находились восемь человек. Состояние одного из пассажиров проверили медработники, установив, что во врачебной помощи он не нуждался.

Спасатели убрали обломки автомобилей, разбросанные по дороге на протяжении пары сотен метров, и ликвидировали вылившуюся из машин жидкость с помощью абсорбента.

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