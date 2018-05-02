Два миллиона евро от УЕФА за спокойстиве

Эти деньги будут предоставлены федерациям перед ЧМ-2018 для выплат бонусов футболистам за выступление на турнире.

Конфедерация африканского футбола сообщила, что имеет договоренность с Египтом, Марокко, Нигерией, Сегеналом и Тунисом, что должно помочь «заблаговременно разрешить вопрос с бонусами».

Все 32 футбольные федерации, которые будут представлены на чемпионате мира, получают от ФИФА 1,5 миллиона на подготовку плюс минимум 8 миллионов в качестве призовых. Победитель получит 38 миллионов.