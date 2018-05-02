среда, 2 мая 2018 г.
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Галерея: пьяный водитель вылетел в кювет

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Сегодня около трех часов дня в Центр тревоги сообщили, что в окрестностях Эльвы двигается автомобиль Opel Omega, стиль вождения назвали подозрительным, передает Tartu Postimees.

Несчастный случай случился до того, как полиция успела заметить мужчину за рулём Opel. Мужчина совершил объезд на очень высокой скорости, потерял управление, автомобиль вылетел с проезжей части, перевернулся через крышу, оставив на дороге глубокие колеи от колес. Полиция выявила у водителя сильное алкогольное опьянение. Водитель получил легкие травмы и его доставили в больницу.

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