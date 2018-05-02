Галерея: пьяный водитель вылетел в кювет

Несчастный случай случился до того, как полиция успела заметить мужчину за рулём Opel. Мужчина совершил объезд на очень высокой скорости, потерял управление, автомобиль вылетел с проезжей части, перевернулся через крышу, оставив на дороге глубокие колеи от колес. Полиция выявила у водителя сильное алкогольное опьянение. Водитель получил легкие травмы и его доставили в больницу.