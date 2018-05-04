В Эстонии поспела первая клубника: цены - космические!

В парнике хутора растет более 5000 кустов клубники. «Зима в этом году была морозной. Это значит, что и работы было значительно больше: приходилось чаще топить, через каждые полтора часа», - рассказал хозяин Аарне Мустинг, добавив, что работа принесла плоды.