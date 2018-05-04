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  • В Эстонии поспела первая клубника: цены - космические!

В Эстонии поспела первая клубника: цены - космические!

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Клубника.

ФОТО: Kristjan Teedema / Postimees

На хуторе Мустанги в Вырумаа, где почти 25 лет занимаются выращиванием ягод, поспела первая клубника, передает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

В парнике хутора растет более 5000 кустов клубники. «Зима в этом году была морозной. Это значит, что и работы было значительно больше: приходилось чаще топить, через каждые полтора часа», - рассказал хозяин Аарне Мустинг, добавив, что работа принесла плоды.

И хотя местная клубника стоит 20 евро за килограмм, хозяева хутора Мустанги не жалуются на отсутствие клиентов.

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