В Эстонии поспела первая клубника: цены - космические!
4 мая 2018 г., 10:27
На хуторе Мустанги в Вырумаа, где почти 25 лет занимаются выращиванием ягод, поспела первая клубника, передает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
В парнике хутора растет более 5000 кустов клубники. «Зима в этом году была морозной. Это значит, что и работы было значительно больше: приходилось чаще топить, через каждые полтора часа», - рассказал хозяин Аарне Мустинг, добавив, что работа принесла плоды.
И хотя местная клубника стоит 20 евро за килограмм, хозяева хутора Мустанги не жалуются на отсутствие клиентов.