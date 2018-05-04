Накануне акции «Он нам не царь» в разных городах задерживают сторонников Навального

В ряде городов прошли задержания активистов. В частности, в Петербурге задержали координатора движения «Петербургская весна» и волонтера штаба Навального Илью Гантварга, в Чебоксарах - координатора местного штаба Навального Семена Кочкина и организатора акции 5 мая Марину Полытову, в Кемерово - волонтера Дмитрия Диденко. «Сказали, что Дима курил, но свидетели говорят, что нет», - рассказала «Медиазоне» координатор кемеровского штаба Навального Ксения Пахомова. Позднее Диденко отпустили без составления протокола, сообщил кемеровский штаб Навального в соцсети «ВКонтакте».

Между тем саму Пахомову следователи вызвали на допрос для дачи объяснений 5 мая в 14:00, об этом она написала в Twitter. Кроме того, ей вынесли предостережение о недопустимости проведения акции в Кемерово.

Еще одного активиста штаба Навального - Всеволода Паршина - задержали в Рязани. Его пять часов продержали в отделе полиции за распространение листовок об акции «Он нам не царь» 5 мая, а потом отпустили без составления протокола, сообщает «ОВД-Инфо».

Кроме того, еще 30 апреля в Тамбове была задержана координатор местного штаба Навального Диана Рудакова. Ее обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч 2 ст 20.2 КоАП). Речь шла о встрече с Алексеем Навальным, которую активисты провели в Тамбове 29 октября 2017 года. Суд приговорил ее к 10 суткам ареста, сообщила сама активистка в Twitter. Таким образом она не сможет принять участие в акции 5 мая.

Также команда Навального в Тамбове сообщила на своей странице в «ВКонтакте» о задержании вечером 3 мая помощника координатора штаба оппозиционера Игоря Сливина. У него изъяли телефон и доставили в ОВД до суда. Другие подробности пока неизвестны.

Помимо этого, утром в пятницу, 4 мая, в Краснодаре был задержан член «Открытой России» Виктор Чириков. Об этом он сам сообщил в своем Facebook. По словам активиста, его обвиняют по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения мероприятия). В пресс-службе движения утверждают, что обвинения Чирикову связаны с планами проведения акции 5 мая, передает «Интерфакс».

В чем обвиняют «навальнят»

Задержан координатор петербургской Весны Илья @gantvargi Гантварг. Власть готовится к 5 мая? — Движение Весна (@spb_vesna) 3 мая 2018 г.

О задержании Гантварга рассказали активисты движения «Петербургская весна» и штаб Навального в Петербурге в Twitter. Молодого человека забрали из квартиры в ночь на 3 мая, передает Piter.TV.

По данным активистов, Гантваргу вменяют нарушения по статьям 20.2 ч. 5 и 19.3 КоАП. В протоколе Ильи Гантварга говорится, что нарушением было его участие в акции памяти жертв трагедии в Кемерово, которая прошла 28 марта на Марсовом поле.