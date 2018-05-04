Накануне акции «Он нам не царь» в разных городах задерживают сторонников Навального

Сторонники оппозиционера Алексея Навального подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов в преддверии анонсированной ранее всероссийской акции протеста «Он нам не царь» 5 мая, приуроченной к инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщает NEWSru.
В ряде городов прошли задержания активистов. В частности, в Петербурге задержали координатора движения «Петербургская весна» и волонтера штаба Навального Илью Гантварга, в Чебоксарах - координатора местного штаба Навального Семена Кочкина и организатора акции 5 мая Марину Полытову, в Кемерово - волонтера Дмитрия Диденко. «Сказали, что Дима курил, но свидетели говорят, что нет», - рассказала «Медиазоне» координатор кемеровского штаба Навального Ксения Пахомова. Позднее Диденко отпустили без составления протокола, сообщил кемеровский штаб Навального в соцсети «ВКонтакте».
Между тем саму Пахомову следователи вызвали на допрос для дачи объяснений 5 мая в 14:00, об этом она написала в Twitter. Кроме того, ей вынесли предостережение о недопустимости проведения акции в Кемерово.
Еще одного активиста штаба Навального - Всеволода Паршина - задержали в Рязани. Его пять часов продержали в отделе полиции за распространение листовок об акции «Он нам не царь» 5 мая, а потом отпустили без составления протокола, сообщает «ОВД-Инфо».
Кроме того, еще 30 апреля в Тамбове была задержана координатор местного штаба Навального Диана Рудакова. Ее обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч 2 ст 20.2 КоАП). Речь шла о встрече с Алексеем Навальным, которую активисты провели в Тамбове 29 октября 2017 года. Суд приговорил ее к 10 суткам ареста, сообщила сама активистка в Twitter. Таким образом она не сможет принять участие в акции 5 мая.
Также команда Навального в Тамбове сообщила на своей странице в «ВКонтакте» о задержании вечером 3 мая помощника координатора штаба оппозиционера Игоря Сливина. У него изъяли телефон и доставили в ОВД до суда. Другие подробности пока неизвестны.
Помимо этого, утром в пятницу, 4 мая, в Краснодаре был задержан член «Открытой России» Виктор Чириков. Об этом он сам сообщил в своем Facebook. По словам активиста, его обвиняют по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения мероприятия). В пресс-службе движения утверждают, что обвинения Чирикову связаны с планами проведения акции 5 мая, передает «Интерфакс».
В чем обвиняют «навальнят»
Задержан координатор петербургской Весны Илья @gantvargi Гантварг. Власть готовится к 5 мая?— Движение Весна (@spb_vesna) 3 мая 2018 г.
О задержании Гантварга рассказали активисты движения «Петербургская весна» и штаб Навального в Петербурге в Twitter. Молодого человека забрали из квартиры в ночь на 3 мая, передает Piter.TV.
По данным активистов, Гантваргу вменяют нарушения по статьям 20.2 ч. 5 и 19.3 КоАП. В протоколе Ильи Гантварга говорится, что нарушением было его участие в акции памяти жертв трагедии в Кемерово, которая прошла 28 марта на Марсовом поле.
Задержан координатор @spb_vesna и волонтёр штаба Илья Гантварг @gantvargi. Сейчас он в 78 отделе полиции — том самом, который сегодня подал в суд на @mediazzzona за новость о пытках.— Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 3 мая 2018 г.
Задержанному в Чебоксарах координатору местного штаба Навального Семену Кочкину предъявлено обвинение в повторном нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия. Соответствующий протокол он сам опубликовал в Twitter.
Причиной задержания Кочкина стал пост в соцсети «ВКонтакте», в котором он призывал всех к участию в несогласованной акции 5 мая. Суд на активистом должен был пройти 3 мая, но его перенесли на сутки, уточнил Кочкин. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 200 часов или арест до 30 суток.
Об обвинениях в адрес задержанной вместе с Кочкиным Марины Полытовой пока не сообщалось.
Кроме того, рано утром в пятницу, 4 мая, в Красноярске была задержана сотрудница местного штаба Навального Мария Маковозова. Ей вменяют статью 20.2 за видео с анонсом акции 5 мая, сообщает местный штаб Навального во «ВКонтакте».
Помимо задержаний, сотрудники правоохранительных органов в ряде регионов прибегают к различным формам устрашения активистов. Так, в Волгограде сотрудники прокуратуры пришли в местную школу, чтобы вынести предостережение волонтеру штаба Навального о возможном привлечении к ответственности за участие в акции «Он нам не царь», которая, как утверждается, не была согласована с горадминистрацией. Об этом рассказал в Twitter координатор местного штаба оппозиционера Алексей Волков, приложив фото предостережения. Он также напомнил, что акция на площади Металлургов была согласована властями еще в апреле.
В несколько штабов Навального пришли люди в форме. В Мурманске полицейские, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, в грубой форме не позволяли одному из организаторов акции 5 мая позвонить юристу. Они угрожали ему: «Учиться хочешь? Сейчас с нами поедешь». Аудиозапись разговора опубликована на YouTube.
Кроме того, полицейские нагрянули в штаб Навального в Екатеринбурге.
Силовики провели обыск и забрали на экспертизу несколько листовок, напечатанных к акции протеста 5 мая, сообщил в Facebook координатор штаба Юрий Кузьминых. По данным «Эха Москвы», полицейские объяснили свои действия тем, что поступила жалоба, связанная с распространением подозрительных материалов.