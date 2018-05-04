Фото, видео: полиция и военные в центре Таллинна. Что происходит?

Как оказалось, всему виной крупномасштабные учения «Еж», в рамках которых отрабатывается защита здания Министерства обороны от воображаемой атаки, пишет Postimees.

Учения на улице Сакала начались в 15.00. С 14.45 было перекрыто движение в центре Таллинна на улице Кентманни с Бульвара Эстония до Бульвара Рявала и на улице Кроони с Бульвара Рявала до улицы Сакала.

Движение было восстановлено в 17.00. Бульвар Эстония и Рявала, а также Театральная площадь оставались открытыми для движения так же, как и выезд с парковки торгового центра Solaris.

Несколько лет назад Министерство обороны действительно было атаковано: 11 августа 2011 года живший в Маарду Карен Драмбян, угрожая оружием, ворвался в здание Министерства обороны, открыл стрельбу по людям и начал взрывать взрывные устройства. С помощью экспертиз, показаний свидетелей и видеозаписей было установлено, что Драмбян в ходе атаки стрелял прежде всего по безоружным сотрудникам министерства, а позже и в направлении служащих полиции. Пули попали в двух полицейских, но, благодаря защитному снаряжению, оба смогли продолжить службу. Карен Драмбян погиб в перестрелке с полицейскими.