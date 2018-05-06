Видео: в Каламая мать оставила пятилетнего сына одного в машине и пошла на работу

«Нашим стражам порядка поступил тревожный звонок из Каламая о припаркованном на пешеходном переходе автомобиле, в котором более часа сидел один маленький ребенок»,- рассказала Postimees пресс-секретарь Муниципальной полиции Меэли Хунт.

Связаться с владелицей автомобиля не удавалось, так как телефон матери был в руках у ребенка. МуПо привлекла к поискам полицию, в месте с которой были осмотрены близлежащие здание.