Видео: в Каламая мать оставила пятилетнего сына одного в машине и пошла на работу
6 мая 2018 г., 12:42
Вчера, 5 мая, Муниципальная полиция получила сообщение о неправильно припаркованном в Таллинне автомобиле, в котором совсем один находился пятилетний мальчик. Мать малыша пошла на работу, оставив его одного в машине.
«Нашим стражам порядка поступил тревожный звонок из Каламая о припаркованном на пешеходном переходе автомобиле, в котором более часа сидел один маленький ребенок»,- рассказала Postimees пресс-секретарь Муниципальной полиции Меэли Хунт.
Связаться с владелицей автомобиля не удавалось, так как телефон матери был в руках у ребенка. МуПо привлекла к поискам полицию, в месте с которой были осмотрены близлежащие здание.
В конце концов, мать была найдена.