Полицейские и военнослужащие объединились для помощи слепой женщине

«Вчера днем получили экстренный вызов от слепой дамы, которая отправилась вместе со своей собакой-поводырем гулять на природу в волости Рыуге и заблудилась. Женщина засняла на телефон окрестности, отправила видео близкому человеку, но он сказал, что кустарники выглядят одинаковыми и точного маршрута составить он, к сожалению, не может. Наша ближайшая помощь в этот момент была занята на учениях Siil, но мы взяли полицейских и кайтселийтчиков с одного контрольного пункта в Вырумаа и направили их на поиски», - пишет на своей странице в Facebook Лыунаская префектура.