воскресенье, 6 мая 2018 г.
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  • Видео: за пару часов к учениям «Еж» примкнули 10 000 добровольцев Кайтселийта

Видео: за пару часов к учениям «Еж» примкнули 10 000 добровольцев Кайтселийта

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Учения "Еж". Иллюстративное фото.

ФОТО: Raili Nõgu

В ходе учений Siil 2018 («Ёж-2018») количество добровольцев организации Кайтселийт возросло многократно: присоединились почти 10 тысяч мужчин и женщин по всей стране.

"Если мы говорим о широком понимании государственной обороны, то это означает готовность людей к сотрудничеству. Чем больше мы учимся, тем оно лучше. Этим и объясняется глубокое стратегическое содержание учений ", - сказал командующий Кайтселийта генерал-майор Меэлис Кийли.

Сформированные в пятницу подразделения Кайтселийт вместе с Департаментом полиции и погранохраны, Силами обороны и союзниками тренируются по разрешению кризисных ситуаций. Теперь в учениях «Ёж-2018» всего задействовано примерно 15 тысяч участников.

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