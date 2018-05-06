Видео: за пару часов к учениям «Еж» примкнули 10 000 добровольцев Кайтселийта

"Если мы говорим о широком понимании государственной обороны, то это означает готовность людей к сотрудничеству. Чем больше мы учимся, тем оно лучше. Этим и объясняется глубокое стратегическое содержание учений ", - сказал командующий Кайтселийта генерал-майор Меэлис Кийли.