Видео: за пару часов к учениям «Еж» примкнули 10 000 добровольцев Кайтселийта
6 мая 2018 г., 20:26
В ходе учений Siil 2018 («Ёж-2018») количество добровольцев организации Кайтселийт возросло многократно: присоединились почти 10 тысяч мужчин и женщин по всей стране.
"Если мы говорим о широком понимании государственной обороны, то это означает готовность людей к сотрудничеству. Чем больше мы учимся, тем оно лучше. Этим и объясняется глубокое стратегическое содержание учений ", - сказал командующий Кайтселийта генерал-майор Меэлис Кийли.
Сформированные в пятницу подразделения Кайтселийт вместе с Департаментом полиции и погранохраны, Силами обороны и союзниками тренируются по разрешению кризисных ситуаций. Теперь в учениях «Ёж-2018» всего задействовано примерно 15 тысяч участников.