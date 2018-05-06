Водитель совершил тяжелое ДТП и скрылся: лежащую на обочине мертвую женщину обнаружил случайный прохожий

Сообщение о попавшем в ДТП велосипедисте поступило в Центр тревоги сегодня, 6 мая, в 16.30, когда случайный прохожий рассказал, что в Вильяндимаа в волости Мульги в деревне Пяйгисте у обочины дороги вместе с велосипедом без движения лежит женщина. По словам прохожего, на месте происшествия не было ни автомобилей, ни других людей.

Прибывшие на место медики сказали, что травмы сбитой автомобилем пожилой женщины были настолько серьезными, что она моментально скончалась на месте ДТП. Стражи правопорядка, благодаря сообщениям внимательных людей, смогли найти сбивший велосипедистку автомобиль и его водителя. 35-летний мужчина был задержан в Вильяндимаа и доставлен в полицейское отделение для выяснения обстоятельств случившегося.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Балдур Пильден сказал, что поведение виновника ДТП недопустимо: о любом тяжелом ДТП необходимо в обязательном порядке сообщать на экстренный номер, в этом случае пострадавшему будет оказана необходимая помощь. "Оставлять получившего тяжелые травмы человека в беспомощном состоянии и скрываться с места происшествия - бесчеловечно", - сказал Пильден.