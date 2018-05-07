"Преступление в должность": как интернет отреагировал на инаугурацию Путина

Сегодня в Кремле прошла церемония инаугурации Владимира Путина, который в четвертый раз вступил в должность президента России. Интернет, разумеется, не смог проигнорировать такое событие: пользователи Twitter (и не только) весь день упражняются в остроумии. Представляем вашему вниманию самые яркие перлы.
Путин вышел на сцену, Зорькин подошел к микрофону. Все стоят. Тишина. Зорькин смотрит на Путина и ВВ говорит судье - Можно начинать! :)))))— Стас Михайлов (@StaMihailov) May 7, 2018
Зорькин произносит - ... преступление в должность...
🤣😱😜
— Насонов Кирилл (@nasonovkirill) May 7, 2018
А новый президент самбо обожает— Cut-me-own-tong Alex (@cut_own) May 7, 2018
по телеку сказали свет подорожает#инаугурация
картинка дня #инаугурация pic.twitter.com/zwlwNKZ0xd— 🌺🐷🌺 (@UnicornPigF) May 7, 2018
Сияюший. Инаугурация в постановке Кубрика. pic.twitter.com/6B5krxefM3— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) May 7, 2018
картинка дня #инаугурация pic.twitter.com/glzyZMcGAn— 🌺🐷🌺 (@UnicornPigF) May 7, 2018
Господин Херург со своим спутником😂 #инаугурация pic.twitter.com/VcUhmwTzSK— Sergey (@tels78) May 7, 2018
Сегодня Путин в четвертый раз положит на Конституцию.#ОнНамНеЦарь #инаугурация— Наш Владивосток (@vladolga) May 7, 2018
Лучше фото с инаугурации уже не будет. «Она ждала Николая II, но он не вышел» pic.twitter.com/JIYmspNAXM— Alexey Navalny (@navalny) May 7, 2018
Настроение:— DAFUQ (@Sevastoupoli) May 7, 2018
Наталья Поклонская pic.twitter.com/woftJWlJeN
Путин заявил, что люди будут жить лучше, не уточнив, каких людей он имел в виду.— Гурьянов Сергей (@Segozavr) May 7, 2018
После шоу ожидается банкет. pic.twitter.com/N4EEXTs2pN
День инаугурации: pic.twitter.com/APVFtVrlRp— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) May 7, 2018
Сегодняшняя инаугурация одной картинкой: pic.twitter.com/wFxXBgi17T— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) May 7, 2018
- Бэрримор, что это там за вой на болотах?— СмутноеВремя (@Durevestnik) May 6, 2018
- Это русские, сэр, радуются, что их президент в цари коронуется.
- А чего ж они воют-то?
- Им казаки нагайками радоваться помогают.
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В Петербурге арт-группа "Явь" к инаугурации президента Владимира Путина нарисовала новое граффити - сцену из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро". Об этом уличные художники сообщили в своём инстаграме. Где именно размещено это изображение, не уточняется. * Граффити содержит отсылку к событиям 1991 года. Тогда "Лебединое озеро" стало одним из символов августовского путча. Балет демонстрировали все каналы центрального телевидения между официальными выпусками новостей. * Художники не стали пояснять смысл изображения из опасений преследования со стороны властей по статьям об экстремизме. "Отметим, что лучше бы сейчас показывали "Лебединое озеро". Одновременно на всех телеканалах", - говорится в инстаграме арт-группы. | | | #Татарстан #Казань #Чувашия #МарийЭл #Башкортостан #Чебоксары #Уфа #Мордовия #Удмуртия #Ульяновск #Самара #Саратов #Йошкарола #Поволжье #татарин #татарка #путин #инаугурация