"Преступление в должность": как интернет отреагировал на инаугурацию Путина

Сегодня в Кремле прошла церемония инаугурации Владимира Путина, который в четвертый раз вступил в должность президента России. Интернет, разумеется, не смог проигнорировать такое событие: пользователи Twitter (и не только) весь день упражняются в остроумии. Представляем вашему вниманию самые яркие перлы.