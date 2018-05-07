понедельник, 7 мая 2018 г.
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"Преступление в должность": как интернет отреагировал на инаугурацию Путина

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Владимир Путин.

ФОТО: SPUTNIK/REUTERS/Scanpix

Сегодня в Кремле прошла церемония инаугурации Владимира Путина, который в четвертый раз вступил в должность президента России. Интернет, разумеется, не смог проигнорировать такое событие: пользователи Twitter (и не только) весь день упражняются в остроумии. Представляем вашему вниманию самые яркие перлы.

 

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A post shared by Татьяна Бусеничка (@buseni4ka_ru) on

 

В Петербурге арт-группа "Явь" к инаугурации президента Владимира Путина нарисовала новое граффити - сцену из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро". Об этом уличные художники сообщили в своём инстаграме. Где именно размещено это изображение, не уточняется. * Граффити содержит отсылку к событиям 1991 года. Тогда "Лебединое озеро" стало одним из символов августовского путча. Балет демонстрировали все каналы центрального телевидения между официальными выпусками новостей. * Художники не стали пояснять смысл изображения из опасений преследования со стороны властей по статьям об экстремизме. "Отметим, что лучше бы сейчас показывали "Лебединое озеро". Одновременно на всех телеканалах", - говорится в инстаграме арт-группы. | | | #Татарстан #Казань #Чувашия #МарийЭл #Башкортостан #Чебоксары #Уфа #Мордовия #Удмуртия #Ульяновск #Самара #Саратов #Йошкарола #Поволжье #татарин #татарка #путин #инаугурация

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