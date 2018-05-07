Поездка на кладбище закончилась трагически

В воскресенье вечером здесь погибла 76-летняя Тийу. Она направлялась на велосипеде в сторону Абья и была сбита ехавшей со стороны Вильянди машиной. Водитель автомобиля поспешил уехать с места происшествия, пишет Sakala.

В понедельник в полдень на место трагического происшествия прибыли родственники погибшей, оставившие свечу на обочине, которая стала для Тийу роковой. Ее пожилой брат, живший с ней вместе, до сих пор не может понять, как такое могло произойти. Более молодой родственник отвел его в машину, а сам зажег свечу.

Близкие Тийу рассказали, что она была деятельным человеком и в этот день она ездила в Халлисте, чтобы навести порядок на кладбище. По словам родственников, доехать на велосипеде из Пенуя в Халлисте для нее не составляло никакого труда, она много ездила на велосипеде, могла проезжать и 30 км/ч. Только изредка она вела велосипед рядом с собой.

Как позже узнали родственники, и в этот день Тийу недалеко от места ДТП вела велосипед рядом. По какой причине ее сбила машина ехавшая сзади машина и скрылась с места происшествия, остается для них непонятным, но этим занимаются следователи. Брат погибшей надеется, что водитель все же будет наказан.

Сообщение о попавшей в ДТП велосипедистке поступило в Центр тревоги 6 мая в 16.30: случайный прохожий рассказал, что в Вильяндимаа, в волости Мульги, в деревне Пяйгисте у обочины дороги вместе с велосипедом без движения лежит женщина. По словам прохожего, на месте происшествия не было ни автомобилей, ни других людей.

Прибывшие на место медики установили, что травмы сбитой автомобилем пожилой женщины были настолько серьезными, что она моментально скончалась на месте ДТП. Стражи правопорядка, благодаря сообщениям внимательных людей, смогли найти сбивший велосипедистку автомобиль и его водителя. 35-летний мужчина был задержан в Вильяндимаа и доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Балдур Пильден сказал, что поведение виновника ДТП недопустимо: о любом тяжелом ДТП необходимо в обязательном порядке сообщать на экстренный номер, в этом случае пострадавшему будет оказана необходимая помощь. "Оставлять получившего тяжелые травмы человека в беспомощном состоянии и скрываться с места происшествия - бесчеловечно", - сказал Пильден.