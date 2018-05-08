вторник, 8 мая 2018 г.
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В Германии столкнулись два поезда, есть жертвы

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Поезд. Иллюстративное фото.

ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

В результате происшествия с грузовым и пассажирским составами погибли машинист и одна из пассажирок регионального поезда, сообщает Rus.tvnet.lv.

В округе Швабия федеральной земли Бавария товарный поезд столкнулся с пассажирским составом. Столкновение произошло вечером 7 мая поблизости от вокзала города Айхах, сообщает Augsburger-allgemeine.

Отмечается, что в результате происшествия погибли машинист регионального состава и одна из пассажирок. Еще не менее 14 пассажиров получили ранения, среди них один в тяжелом состоянии.

На место аварии прибыли прибыли пожарные, полицейские и спасатели. Причина инцидента выясняется.

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