В Германии столкнулись два поезда, есть жертвы
8 мая 2018 г., 7:54
В результате происшествия с грузовым и пассажирским составами погибли машинист и одна из пассажирок регионального поезда, сообщает Rus.tvnet.lv.
В округе Швабия федеральной земли Бавария товарный поезд столкнулся с пассажирским составом. Столкновение произошло вечером 7 мая поблизости от вокзала города Айхах, сообщает Augsburger-allgemeine.
Отмечается, что в результате происшествия погибли машинист регионального состава и одна из пассажирок. Еще не менее 14 пассажиров получили ранения, среди них один в тяжелом состоянии.
На место аварии прибыли прибыли пожарные, полицейские и спасатели. Причина инцидента выясняется.