В Эстонии продолжают расти цены на продукты питания, бензин и алкоголь

Товары за год подорожали на 3,2 процента, а услуги на 2,4 процента. Административно регулируемые цены на товары и услуги за год выросли на 7,6 процента, а нерегулируемые цены - на 1,6 процента.

На изменение индекса в сравнении с мартом прошлого года больше всего повлияло 14,2-процентное удорожание алкогольных напитков и 8,4- процентное удорожание табачных изделий, что в совокупности составило почти 30 процентов повышения. Удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков в совокупности составило почти четверть всего повышения, в чем в свою очередь более двух третей удорожания пришлось на подорожавшие на 3,9 процента мясо и мясные продукты, на 9 процентов подорожавшие фрукты и на 4 процента подорожавшее молоко, молочные продукты и яйца.

Удорожание коммунальных услуг дало около четверти всего роста цен, при этом повышение стоимости электроэнергии бытовым потребителям составило за год 6,7 процента, а аренда жилья на 11,5 процента. Бензин подорожал на 9,6, а дизельное топливо на 6,7 процента.

По сравнению с мартом на формирование индекса потребительских цен больше всего повлияло удорожание транспорта. Бензин по сравнению с мартом подорожал в апреле на 3,8, а дизельное топливо на 0,5 процента.