Скандал на рынке: разгневанная жительница Латвии разбросала 52 килограмма клубники

27-летняя жительница Латвии решила угоститься клубникой на Рижском центральном рынке, при этом платить за съеденное она не планировала. На замечание продавца о том, что пробовать клубнику можно, но, если хочется поесть, то придется заплатить, разгневанная посетительница рынка повалила на землю весь прилавок с клубникой. На прилавке лежало 52 кг сочных ягод!