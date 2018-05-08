вторник, 8 мая 2018 г.
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  • Скандал на рынке: разгневанная жительница Латвии разбросала 52 килограмма клубники

Скандал на рынке: разгневанная жительница Латвии разбросала 52 килограмма клубники

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Клубника. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vitaliy Belousov/Scanpix

27-летняя жительница Латвии решила угоститься клубникой на Рижском центральном рынке, при этом платить за съеденное она не планировала. На замечание продавца о том, что пробовать клубнику можно, но, если хочется поесть, то придется заплатить, разгневанная посетительница рынка повалила на землю весь прилавок с клубникой. На прилавке лежало 52 кг сочных ягод!

Ягоды рассыпались, а хулиганка решила бежать.

Сотруднице потерпевшей удалось поймать и задержать беглянку. Явилась полиция и доставила буйную дамочку в участок. Ранее в поле зрения полиции женщина не попадала. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по 185 статье - о преднамеренном уничтожении или повреждении чужого имущества. За такое нарушение законом предусмотрено лишение свободы до двух лет либо кратковременное лишение свободы, либо принудительные работы, либо денежный штраф.

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