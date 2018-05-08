Таави Аас прокомментировал провалившуюся попытку выразить ему недоверие

За то, чтобы выразить недоверие, проголосовали 38 депутатов из 79. Имеющая 40 голосов в собрании Центристская фракция в голосовании не участвовала, поскольку выражение недоверия Таави Аасу не поддерживала.

Аас добавил, что в недавнем прошлом города имеются моменты, которые ни у него, ни у других чувства гордости не вызывают, однако, как гласит поговорка, не ошибается только тот, кто ничего не делает. "Энергии Кристена Михала не хватило, чтобы избежать коррупции в Таллинском порту, Хельве Сяргава, при всей ее честности, не смогла предотвратить скандала с судьями-взяточниками", - заметил он.