вторник, 8 мая 2018 г.
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Таави Аас прокомментировал провалившуюся попытку выразить ему недоверие

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Таави Аас.

ФОТО: Mihkel Maripuu

"У пытавшихся выразить недоверие не было позитивной программы, а на основе их предложений дееспособную городскую управу создать невозможно", - сказал мэр Таллинна Таави Аас после провала сегодня попытки оппозиции выразить ему недоверие в Таллинском городском собрании, сообщила во вторник пресс-служба мэрии Раэпресс.

За то, чтобы выразить недоверие, проголосовали 38 депутатов из 79. Имеющая 40 голосов в собрании Центристская фракция в голосовании не участвовала, поскольку выражение недоверия Таави Аасу не поддерживала.

Аас добавил, что в недавнем прошлом города имеются моменты, которые ни у него, ни у других чувства гордости не вызывают, однако, как гласит поговорка, не ошибается только тот, кто ничего не делает. "Энергии Кристена Михала не хватило, чтобы избежать коррупции в Таллинском порту, Хельве Сяргава, при всей ее честности, не смогла предотвратить скандала с судьями-взяточниками", - заметил он.

"Мы можем отвечать в первую очередь за себя, а уж потом делать все от нас зависящее, чтобы повлиять на других", - заявил Аас.

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