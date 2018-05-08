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  • Фото, видео: на Пярнуском шоссе столкнулись автомобиль и мотоцикл

Фото, видео: на Пярнуском шоссе столкнулись автомобиль и мотоцикл

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Сегодня около 11 часов утра в Таллинне столкнулись автомобиль и мотоцикл.

Инцидент произошел на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Татари. По предварительным данным, легковая машина, поворачивая влево, врезалась в ехавший прямо мотоцикл. Скорая доставила мотоциклиста в больницу.

Движение в районе ДТП нарушено.

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