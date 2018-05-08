Фото, видео: на Пярнуском шоссе столкнулись автомобиль и мотоцикл

Rus.Postimees.ee112Фото, видео: на Пярнуском шоссе столкнулись автомобиль и мотоциклФото, видео: на Пярнуском шоссе столкнулись автомобиль и мотоциклRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать8 мая 2018 г., 12:11Сегодня около 11 часов утра в Таллинне столкнулись автомобиль и мотоцикл. ПоделитьсяИнцидент произошел на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Татари. По предварительным данным, легковая машина, поворачивая влево, врезалась в ехавший прямо мотоцикл. Скорая доставила мотоциклиста в больницу.Движение в районе ДТП нарушено.дтпмотоцикл