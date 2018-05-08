В Таллинне машина сбила 9-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

Сегодня в 8.50 утра полиция получила сообщение о ДТП в Таллинне на улице Коцебу: на пешеходном переходе автомобиль сбил 9-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу, к счастью, его состояние не является критическим.
По первоначальным данным, автомобиль, за рулем которого была 43-летняя женщина, остановился перед "зеброй", чтобы пропустить пешехода, после чего машина медленно продолжила движение, но водитель не заметил 9-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
„На ребенке был шлем, его жизнь вне опасности, но мальчик пострадал и, надо полагать, очень сильно испугался", – рассказал руководитель аварийной группы центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа. „Приближаясь к пешеходным переходам, водители должны всегда убеждаться в том, что пешеходы, желающие пересечь проезжую часть, могут это сделать беспрепятственно в обоих направлениях“.
Хорошая погода привлекает велосипедистов, поэтому Паюмаа призывает водителей быть внимательными. "На дороге водитель должен следить за тем, что происходит вокруг него, сейчас следует быть более внимательными и в отношении двухколесного транспорта, особенно при совершении поворотов", – сказал Паюмаа.
Закон о дорожном движении позволяет велосипедисту пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, не спешиваясь, но в этом случае на нерегулируемом пешеходном переходе у велосипедиста нет преимущества перед автомобилем. Преимущество велосипедист получает в том случае, если он спешится. Также водитель обязан уступить дорогу велосипедисту, даже если тот не спешивается, при пересечении перекрестка, когда автомобиль совершает поворот.
„Как полицейский и родитель я советую велосипедистам исходить из принципа, что перед пересечением дороги надо всегда убедиться в том, что вам уступают дорогу", – добавил Танель Паюмаа.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато производство. В этом году с участием велосипедистов произошло 19 ДТП, в которых погибли двое и пострадали 16 велосипедистов.