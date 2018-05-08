В Таллинне машина сбила 9-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

Фото с места ДТП. ФОТО: PPA

Фото с места ДТП. ФОТО: PPA

По первоначальным данным, автомобиль, за рулем которого была 43-летняя женщина, остановился перед "зеброй", чтобы пропустить пешехода, после чего машина медленно продолжила движение, но водитель не заметил 9-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

„На ребенке был шлем, его жизнь вне опасности, но мальчик пострадал и, надо полагать, очень сильно испугался", – рассказал руководитель аварийной группы центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа. „Приближаясь к пешеходным переходам, водители должны всегда убеждаться в том, что пешеходы, желающие пересечь проезжую часть, могут это сделать беспрепятственно в обоих направлениях“.

Хорошая погода привлекает велосипедистов, поэтому Паюмаа призывает водителей быть внимательными. "На дороге водитель должен следить за тем, что происходит вокруг него, сейчас следует быть более внимательными и в отношении двухколесного транспорта, особенно при совершении поворотов", – сказал Паюмаа.

Закон о дорожном движении позволяет велосипедисту пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, не спешиваясь, но в этом случае на нерегулируемом пешеходном переходе у велосипедиста нет преимущества перед автомобилем. Преимущество велосипедист получает в том случае, если он спешится. Также водитель обязан уступить дорогу велосипедисту, даже если тот не спешивается, при пересечении перекрестка, когда автомобиль совершает поворот.

„Как полицейский и родитель я советую велосипедистам исходить из принципа, что перед пересечением дороги надо всегда убедиться в том, что вам уступают дорогу", – добавил Танель Паюмаа.