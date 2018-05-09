Количество россиян, приехавших в Эстонию на майские праздники, значительно выросло

Число российских туристов, которые в майские праздники отправились на автобусах Lux Express из Санкт-Петербурга в Таллинн и Ригу, выросло на 18% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Половина от всего российского пассажиропотока в майские праздники пришлась на эстонское направление.

Однако, самый большой рост российских путешественников был отмечен на маршруте Санкт-Петербург-Рига, он составил 19%. В Хельсинки в этом году на автобусах компании отправилось на 14% больше россиян, чем годом ранее.

"Уже в начале весны мы заметили высокий спрос на период майских праздников, поэтому приняли решение добавить 11 дополнительных отправлений из Петербурга в Хельсинки, Таллинн и Ригу", - рассказал генеральный директор российского представительства Lux Express ЗАО «Евролайнс» Райт Реммель. "Стоит отметить рост российских туристов, которые отправились в столицу Латвии. Этот маршрут является самым протяженным, но на борту наших автобусов за счет доступности медийного контента и высокоскоростного интернета время в дороге для пассажиров пролетает незаметно", - добавил он.

В связи с ростом спроса на автобусные билеты в летний период, Lux Express запускает с 1 июня дополнительный сезонный рейс на направлении Санкт-Петербург-Таллинн.