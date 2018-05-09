Прямая трансляция: на военном параде в Москве демонстрируют новое вооружение

Парад принимает министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Командует парадом главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков, передает "Интерфакс".

Согласно данным российского военного ведомства, к Параду Победы в Москве привлечены 13046 человек, 159 единиц техники, а также 75 самолетов и вертолетов - это экипажи оперативно-тактической, Дальней, Военно-транспортной и Армейской авиации.

На военном параде в Москве впервые демонстрируются сразу несколько образцов перспективных вооружений. Большинство новинок прошли апробацию в Сирии, сообщили в Минобороны.

Среди новинок военного парада - пара истребителей пятого поколения Су-57, два модернизированных самолета-перехватчика МиГ-31К, оснащенных новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал".

Также впервые представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", боевая машина поддержки танков "Терминатор".

Вся эта техника стоит на вооружении российской армии или находится в опытной эксплуатации.