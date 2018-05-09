Видео Rus.Postimees: что для жителей Таллинна значит День Победы?

В этот день люди с самого утра несут цветы к Бронзовому солдату. Еще нет двенадцати, но рядом с памятником уже немало красных гвоздик. Каждые десять минут происходит смена караула, в которой принимают участие как взрослые, так и дети. Рядом звучат песни военных лет, которые пробуждают у ветеранов воспоминания о том тяжелом времени.

Люди радуются, кричат "ура" ветеранам и на мгновение кажется, будто время остановилось. Что же значит такой знаменательный день для жителей Таллинна? Большинство опрошенных сошлись во мнении, что этот день подарил людям жизнь и является одним из самых важных праздников. "Это святой день для всего нашего народа", - отметила одна из опрошенных.

На вопрос, существует ли элемент протеста в том, что люди пришли к памятнику, каждый опрошенный ответил отрицательно. "Конечно нет. Почтить память - это главное", - был ответ.