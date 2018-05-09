Видео Rus.Postimees: что для жителей Таллинна значит День Победы?

Сегодня, 9 мая, люди по традиции приносят цветы к Бронзовому солдату. Мы решили узнать у пришедших сюда людей, что для них значит этот день.
В этот день люди с самого утра несут цветы к Бронзовому солдату. Еще нет двенадцати, но рядом с памятником уже немало красных гвоздик. Каждые десять минут происходит смена караула, в которой принимают участие как взрослые, так и дети. Рядом звучат песни военных лет, которые пробуждают у ветеранов воспоминания о том тяжелом времени.
Люди радуются, кричат "ура" ветеранам и на мгновение кажется, будто время остановилось. Что же значит такой знаменательный день для жителей Таллинна? Большинство опрошенных сошлись во мнении, что этот день подарил людям жизнь и является одним из самых важных праздников. "Это святой день для всего нашего народа", - отметила одна из опрошенных.
На вопрос, существует ли элемент протеста в том, что люди пришли к памятнику, каждый опрошенный ответил отрицательно. "Конечно нет. Почтить память - это главное", - был ответ.
Однако большинство сделали для себя вывод, что практически не помогают ветеранам. Хотя одна из опрошенных пришла к заключению, что воспитывать поколение с уважением к ветеранам и тому времени, уже многого стоит.