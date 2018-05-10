Увязнувший в долгах Stockmann продает здание торгового центра

«Дом книги» был построен по проекту Алвара Аалто в 1969 году. Площадь его торговых площадей составляет 8861 квадратный метр.

По данным Äripäev, на бирже Хельсинки новость восприняли с радостью, поскольку, по словам руководства фирмы, полученные деньги будут использованы для уменьшения долговой нагрузки.